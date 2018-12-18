ЖКХ

Стругокрасненские предприятия наказаны за игнорирование ГИС ЖКХ

По требованию прокурора Стругокрасненского района должностные лица МП Стругокрасненского района «Тепловые сети» и МП Стругокрасненского района «ЖКХ» привлечены к административной ответственности.

сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, мировым судьей судебного участка № 19 Стругокрасненского района рассмотрено два административных дела в отношении должностных лиц - МП Стругокрасненского района «Тепловые сети» и МП Стругокрасненского района «ЖКХ», возбужденные прокурором Стругокрасненского района.

В суде установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства – ГИС ЖКХ в сети Интернет не размещена информация о показателях качества предоставляемых коммунальных услугах, сведения о нормативах потребления коммунальных услуг, информация о показаниях индивидуального, общего (квартирного) приборов учета полученных ресурсов и другие обязательные к размещению сведения.

Постановлением мирового судьи должностные лица МП Стругокрасненского района «Тепловые сети» и МП Стругокрасненского района «ЖКХ» привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства).