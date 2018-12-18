ЖКХ

Тарифы на электроэнергию для населения Псковской области в 2019 году повысятся дважды

Государственным комитетом Псковской области по тарифам и энергетике утверждены тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на 2019 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОАО «Псковэнергосбыт», в связи с повышением ставки НДС на 2% и принятым постановлением правительства, повышение тарифов на электроэнергию в 2019 году будет проходить в два этапа - с 1 января и с 1 июля.

С 1 января стоимость 1 кВт/ч для городских жителей составит 4,32 руб., а для тех, кто проживает в сельских населенных пунктах, - 3,03 руб. Тарифы для населения, проживающего в домах с электроплитами будут равны 3,24 руб. за 1 кВт/ч.

С 1 июля тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах, будет равен 4,40 руб. за 1 кВт/ч, в сельской местности - 3,08 руб. Стоимость 1 кВт/ч для населения, проживающего в домах с электроплитами составит 3,30 руб.

Учитывая нововведения, ОАО «Псковэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии - до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Следовательно, платеж за декабрь 2018 года по старой цене необходимо внести до 10 января 2019 года.

Оплатить потребленную электроэнергию без комиссии можно на официальном сайте ОАО «Псковэнергосбыт» https://pskovenergosbit.ru/onlinepay/ и в тех Центрах обслуживания потребителей, где установлены кассовые аппараты.