ЖКХ

Прокуратура: Жильцы обязаны заключать договоры на техобслуживание газового оборудования

Прокуратура г. Великие Луки разъясняет положения законодательства о газоснабжении.

В силу ч. 4 ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.

В соответствии с п. 131(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354, собственники жилых помещений обязаны обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию внутриквартирного газового оборудования посредством заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией.

Кроме того, собственники жилых помещений обязаны заключить с такой организацией договор поставки газа.

Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным и отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.