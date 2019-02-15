На ликвидацию свалок в 2019 году выделят 10 млрд рублей

В 2019 году правительство планирует выделить около 10 млрд рублей на рекультивацию 49 незаконных свалок и наиболее зараженных земель общей площадью около 700 га. Об этом «Известиям» рассказали в Минприроды.
В ближайшие шесть лет президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию потребовал рекультивировать все проблемные свалки в стране.
В этом году займутся 49 объектами, вблизи которых живет 3,9 млн человек.
На ликвидацию незаконных полигонов и обезвреживание территорий потратят 6,7 млрд из федерального бюджета и 3,1 млрд — из региональных.
Средства выделят 12 субъектам. В 2020 году планируется направить ее 10,4 млрд рублей из федерального бюджета 30 субъектам.
Также 617 млн рублей выделят на ликвидацию городской свалки в Челябинске, которая стала самой крупной в РФ.
Кроме того, рекультивируют и знаменитую «Черную дыру» — нелегальный отстойник промышленных отходов под Дзержинском в Нижегородской области.