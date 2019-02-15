ЖКХ

В Псковской области утверждена предельная розничная цена на сжиженный газ

В Псковской области утверждена предельная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств). Об этом сообщается на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Предельная розничная цена будет равна 27,43 руб./кг (с НДС). Приказ комитета по тарифам и энергетике Псковской области опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области 25 февраля.

Утвержденная розничная цена является максимально предельной. Снижение уровня предельной цены производится учреждением самостоятельно.