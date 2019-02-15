ЖКХ

Первый контейнер для сбора использованных батареек появился в Великих Луках

Первый специальный контейнер для сбора использованных батареек появился в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.



Первый контейнер для сбора использованных батареек появился стараниями отдела по молодежной политике управления образования. Специальная урна размещена на в холле управления образования (проспект Гагарина, 13). Установлено, что составляя незначительную часть от общего числа мусора, батарейки, тем не менее, выделяют до половины всех токсических выбросов от бытовых отходов. Поэтому их специальная утилизация чрезвычайна важна для охраны природы и повсеместно распространена в развитых странах.

В России большинство граждан пока выбрасывают элементы питания в общую свалку, и затем вредные вещества из них проникают в почву и грунтовые воды. Появление урн для сбора батареек должно стать важным шагом в сохранении экологической безопасности великолучан.