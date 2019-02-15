ЖКХ

В ряде районов Пскова с контейнерных площадок до сих пор елки не вывезены - Сергей Пайст

В реформе по обращению с ТКО есть ряд вопросов, которые необходимо дорабатывать. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» директор ООО «ЭкоПром», филиала компании «Мехуборка» - регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст. Он отметил, что ряд контейнерных площадок по разным причинам не освобождается вовремя от мусора, в том числе от крупногабаритного. «Не всегда подрядчик выполняет условия контракта в части подбора отходов или подметания контейнерной площадки, хотя данные условия прописаны в контракте», - заявил Сергей Пайст.

Сергей Пайст пояснил, что качество услуги заключается в убранной контейнерной площадке, чистом контейнере и своевременном вывозе отходов. На сегодняшний момент обращение с коммунальными отходами в Псковской области далеко не качественная услуга. «В ряде контейнерных площадок города до сих пор еще елки не вывезены», - не стал скрывать Пайст.

В ходе беседы было сказано, что мусор, остающийся на контейнерной площадке после уборки отходов специальным транспортом, должны убираться подрядчиком, а не управляющей компанией.