ЖКХ

В ряде районов Псковской области организован ежедневный вывоз отходов

В января начали поступать жалобы из районов Псковской области о несвоевременном вывозе отходов. «Ситуации разные, но системой это назвать нельзя», - высказался директор ООО «ЭкоПром», филиала компании «Мехуборка» - регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст в эфире «Эхо Москва в Пскове».

В ряде районов организован мешковой сбор. Бывают случаи, когда люди не успевают выставить мусор до того, как проедет транспорт, собирающий отходы, назвать это несвоевременном вывозом нельзя. «Регоператор идет навстречу гражданам, мы стараемся оперативно реагировать на данные ситуации, отправляем машину забрать мусор снова», - уточнил Сергей Пайст.

В ряде районов организован ежедневный вывоз отходов, подчеркнул директор ООО «ЭкоПром».