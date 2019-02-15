ЖКХ

Для более качественной уборки отходов планируется направить спецтехнику в районы Псковской области - Сергей Пайст

Директор ООО «Экопром» Сергей Пайст рассказал в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», как будет организован мешковой сбор в районах Псковской области.

«У нас заказаны специальные сортировочные мешки, которые будут отправлены в районы, где действует мешковой сбор. В каждом районе будут «установлены» два мешка - один для отходов, которые могут пойти на вторичную переработку, второй - для несортированных отходов. Данное нововведение запланировано на февраль», - отметил Сергей Пайст.

На сегодняшний день ООО «ЭкоПром» постепенно увеличивает количество контейнеров, специальных уборочных машин. Уже поступило 3 единицы транспорта, еще 4 машины будут перенаправлены в регион из Москвы в ближайшее время. Данная спецтехника будет направлена преимущественно в районы Псковской области.

«Сейчас компания-перевозчик осуществляет выезды из города Пскова, одна единица техники находится в Красногородском районе, из Великих Лук также выезжают машины на обслуживание Локнянского и Куньинского районов», - сообщил директор ООО «Экопром».

На данный момент прорабатывается вопрос о дислокации техники в Порхове, чтобы сократить транспортное «плечо» и увеличить качество уборки и рабочее время. Данная техника будет выезжать из Порхова в Дно и Дедовичи.