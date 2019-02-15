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Олег Брячак на сессии областного Собрания представит законодательную инициативу по вопросам обращения с ТКО

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак на сессии Псковского областного Собрания представит свою очередную законодательную инициативу. Как парламентарий сообщил в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», законопроект касается упорядочения системы обращения с ТКО.

«В большей степени это будет касаться частного сектора. Конечно, кто-то может критиковать мою инициативу, но если граждане пообщаются с друзьями и родственниками, которые живут в домах, соседствующих с частным сектором, они узнают много интересного. В частности, что контейнерные площадки, относящиеся к многоквартирным домам и расположенные рядом с частным сектором, переполнены. Почему? Да потому, что с частного сектора везут мусор и складывают его в эти мусорные контейнеры. Или просто-напросто этот мусор вывозят в лес и там выбрасывают», - объяснил Олег Брячак.

Также он еще раз высказал мнение, что депутаты «не должны ориентироваться на популизм». «Мы должны принимать иногда, может, не совсем популярные решения и удобные законы, но которые в целом будут полезны для граждан», - подчеркнул гость студии.

Также Олег Брячак сообщил, что в областное Собрание уже поступил еще один его законопроект. Он предусматривает внесение изменений в КоАП РФ и касается вопроса эвакуации автомобилей.

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Кроме того, депутат одобрительно высказался по поводу конструктивной позиции своих коллег-депутатов гордумы, которые одобряют законодательные инициативы «справедливороссов». «К счастью, депутаты гордумы, независимо от политической принадлежности, правильно эти законопроекты рассматривают, зрят в корень. Они не смотрят, кто их внес - Олег Брячак или кто-то еще, а рассматривают его по сути. И, как правило, коллеги по гордуме эти законопроекты принимают, потому что почти все они имеют социальную направленность, и дальше они уже идут в областное Собрание», - заключил Олег Брячак.