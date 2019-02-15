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Александр Козловский: Меры, которые принимаются в отношении реформы ТКО Михаилом Ведерниковым, исключительно эффективны

В своем выступлении на сессии Псковского областного Собрания депутат Госдумы Александр Козловский высказался касательно реформы ТКО.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, депутат отметил, что в рамках рабочих поездок он часто посещает регионы и этот вопрос действительно является очень серьезным и чаще всего воспринимается людьми с негативной стороны. По его мнению, те регионы, которые успели заранее начать подготовку к переходу на новые условия, наименее пострадали. В Псковской области, например, создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, общественность и экспертное сообщество — есть площадка для оперативного решения вопросов.

«Как раньше мы жить не можем. Под угрозой оказались берега наших рек, озер и леса. Старую систему невозможно было оставлять», - сказал Александр Козловский своем выступлении.

Он призвал всех активно включаться в работу и заявил, что пока удается избежать мусорных коллапсов и надеется, что благодаря таким площадкам есть возможность в диалоге решить все возникающие проблемы.

Также депутат обратил внимание, что средний тариф на сбор ТКО по стране составляет 110 рублей, в Псковской же области тариф составляет 92 рубля, хотя в Северо-Западном регионе есть тарифы, которые превышают 140 рублей. Благодаря активной позиции губернатора удалось сделать так, чтоб люди меньше страдали.

По сути в России создается новая отрасль, предстоит провести большую работу, мы должны научиться не только собирать отходы, но и перерабатывать их.

Александр Козловский сообщил, что для многих встает вопрос платить или не платить, однако он уверена, что если мусор вывозится и услуга оказывается, то платить однозначно нужно. А если есть нарушения, то нужно обращаться в структуры, но нельзя допускать накопления долга.

В конце выступления депутат заключил, что подход Михаила Ведерникова к реформе ТКО и меры, которые принимаются, исключительно эффективны.