ЖКХ

Сергей Грахов: К вывозу ТКО должны применяться такие же льготы, как ко всем коммунальным услугам

На заседании Псковского областного Собрания депутатов председатель госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов, отвечая на вопрос депутата Антона Минакова (ЛДПР) о том, будут ли предоставляться льготы на вывод ТКО, сообщил, что, поскольку сбор ТКО стал коммунальной услугой, к нему должны применяться те же льготы, что и ко всем коммунальным услугам. Однако он заметил, что есть некоторые несостыковки в законе, которые предстоит устранить.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по словам Сергея Грахова, проблема заключается в том, что в законе перечислены услуги на которые действуют льготы и в их числе нет вывоза ТКО, соответственно сейчас льготы не действуют.

Начальник управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян сообщил, что ими уже разработан законопроект, в котором вообще уберут расшифровку и перечисление конкретных услуг, чтобы льготы действовали на все, включая ТКО. Внесение изменений в законодательство оценивается примерно в 9 миллионов рублей, при этом льготы получат более 20 тысяч человек, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.