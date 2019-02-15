ЖКХ

Сергей Грахов: «Мусорного» регоператора ждут штрафные санкции, если к маю он не наладит работу

Если к маю процесс сбора и утилизации мусора в Псковской области не будет налажен, к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами будут применены штрафные санкции. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа на очередной сессии Псковского областного Собрания сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Так он прокомментировал замечание депутата, лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой о том, что региональный оператор не справился со своей функцией.

«Несомненно, определенная ответственность у регоператора есть. Но прошло лишь два месяца. Не могу сказать, что регоператор хорошо работает, есть много недочетов, но это только начало работы. Если к маю процесс не будет налажен, конечно, мы будем думать о штрафных санкциях», - заявил Сергей Грахов.

«В части уменьшения тарифа. Согласно законодательству о тарифном регулировании он может быть изменен два раза в год. Правительство рассматривает возможность уменьшения тарифа на федеральном уровне. В частности, с помощью налоговых льгот для регоператора. Это даст субъектам РФ возможность снижать нагрузку на оператора, что в свою очередь может повлиять на снижение тарифа. Мы сейчас просчитываем, как это может отразиться», - заключил он.