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Регоператору по обращению с ТКО предложили работать не только по графику, но и по заявкам

Псковское областное Собрание депутатов закрепило постановлением рекомендации администрации региона по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Проект документа разработала фракция «Единой России» на основе резолюции, выработанной по итогам прошедшего ранее тематического круглого стола сторонников партии. Сегодня на сессии регионального парламента он был принят, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

По итогам парламентского часа, посвященного теме сбора и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Псковской области, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов призвал обратить внимание на взаиморасчеты регоператора по обращению с ТКО и транспортных компаний, а также предоставить населению права выбора при вывозе мусора не только по графику, но и по заявке.

Так, по взаиморасчетам регионального оператора по обращению с ТКО и перевозчиками, по информации депутатов, есть не согласованные позиции, что впоследствии может привести к сбоям в работе.

«Надо с региональным оператором рассмотреть вопрос о способах вывоза коммунальных отходов из частного сектора. Региональный оператор отказывается работать по звонку, по заявкам, только по графику. Мне кажется, надо предоставить возможность выбора», - добавил Александр Котов.

Заслушав информацию администрации Псковской области по вопросу «О сборе и утилизации твердых коммунальных отходов на территории региона», областное Собрание депутатов постановила принять указанную информацию к сведению. Кроме того, в региональном парламенте в соответствующем постановлении озвучен список рекомендаций.

Администрации области предлагается разработать порядок накопления ТКО, в том числе раздельного, с оборудованием площадок для сбора полезных фракций (стекло, пластик, алюминиевая тара, бумага и прочее), определить места и порядок складирования ТКО, проработать вопросы о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан, особенно многодетных семей, и необходимости разработки программы по экологическому воспитанию в образовательных организациях.

Также рекомендуется совместно с администрациями муниципальных образований и региональным оператором по обращению с ТКО проработать вопрос сбора и вывоза крупногабаритного мусора и отходов 1 и 2 классов опасности.

Кроме того, парламентарии считают, что администрациям муниципалитетов нужно разработать схему мест размещения ТКО для многоквартирных домов и частного сектора и определить способ накопления отходов (контейнерный, мешковой) для каждого городского и сельского поселения Псковской области.

Также в постановлении прописаны рекомендации региональному оператору по обращению с ТКО. В частности, парламентарии посоветовали подготовить информационные памятки для населения, в кратчайшие сроки урегулировать отношения и протоколы разногласий к договорам с управляющими компаниями, определить порядок заключения договоров и доставки квитанций для граждан в случаях несовпадения места регистрации и временного проживания.

В мае планируется вернуться к вопросу о сборе и утилизации ТКО и посмотреть, как в регионе налажена работа с учетом данных рекомендаций.

Проект постановления внесен депутатами областного Собрания: Александром Котовым, Виктором Антоновым, Борисом Полозовым, Виктором Остренко и Владимиром Яниковым.