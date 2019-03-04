ЖКХ

Ущерб от хищения газа будут подсчитывать с помощью новой методики

Правительство создаст единую методику определения ущерба при хищениях газа, которая поможет бороться с незаконными врезками в газопроводы.

По словам экспертов, в перспективе методика позволит выявлять крупные мошеннические схемы, схожие с теми, по которым действовал находящийся под следствием бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков.

Хищение газа из газопровода - уголовное преступление, но сложность в определении материального ущерба порождает безнаказанность, рассказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин.

В октябре прошлого года он внес в Госдуму проект поправок в закон о газоснабжении. Документ предлагает наделить правительство правом утверждать методику расчета ущерба, возникшего при несанкционированных подключениях к газовым сетям.

«Хищения голубого топлива стали носить массовый характер, люди не стесняются подключать шланги к сетям. Каждый случай, когда хоть кого-то из этих воров удается привлечь к ответственности, становится событием», - рассказал «Известиям» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По его словам, новая методика расчета ущерба должна касаться не только врезок и вмешательств в приборы учета, но и таких масштабных хищений газа, как в деле Рауля Арашукова.

https://iz.ru/849026/nikolai-khrenkov/gazovyi-element-v-pravitelstve-namereny-poschitat-pokhishchennoe-toplivo