ЖКХ

В Пскове успешно реализуется программа по раздельному сбору мусора

Псковичи не только готовы, но и успешно участвуют в программе по раздельному сбору мусора. Об этом ЦДИ рассказал руководитель компании «АСПО» Андрей Лукьянов.

«Как известно, программа работает в Пскове и Псковском районе с 2012 года. Могу сказать, что за этот период очень многое изменилось.Горожане очень позитивно реагируют на такую инициативу и используют сетки», - рассказал Андрей Лукьянов.

Вместе с тем, он добавил, что, как и при всяком нововведения, горожанам потребовалось время, чтобы привыкнуть к использованию специальных контейнеров - поначалу сетки наполнялись не быстро. Теперь же заметно, что жители многоквартирных домов понимают смысл раздельного сбора отходов.

«Положительные изменения произошли и после того, как мы смогли расширить перечень вторичных, отходов, которые можно складировать в контейнеры-сетки. Раньше это была только пластиковая группа, теперь же мы говорим о том, что в сетки можно собирать бумагу, стекло и полиэтилен», - рассказал руководитель компании «АСПО».

Специалисты обращают внимание на то, что целью установки спецконтейнеров является сбор сырья, пригодного для вторичной переработки, без соприкосновения с пищевыми отходами.

«Дело в том, то у чистого вторсырья гораздо больше шансов получить буквально вторую жизнь - стать новой вещью. Именно поэтому мы начали программу раздельного сбора и работаем по двухпоточной системе сбора отходов», - пояснил специалист.

Андрей Лукьянов поделился, что компания «АСПО» планирует продолжать работу по развитию раздельного сбора отходов.

«Мы не останавливаем работу, ведь сейчас как раз пришло время, когда наши совместные с горожанами усилия начали приносить плоды. мы благодарим псковичей за участие и сознательное отношение с мусору. Заявки на установку контейнеров-сеток поступают в постоянном режиме», - сказал он.

Напомним, в Пскове установлено уже более 200 специальных контейнеров-сеток.