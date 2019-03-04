ЖКХ

Льготные категории будут установлены и для коммунальной услуги по вывозу ТКО - Александр Котов

Категории льготных граждан будут учтены при оплате коммунальной услуги за вызов и утилизацию твердых коммунальных отходов. Соответствующий закон рассмотрят и примут депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщил председатель регионального парламента Александр Котов в эфире «Радио Эхо Москвы в Пскове» (102,6 Fm).

«Если есть льготы по другим коммунальным услугам, то они должны предоставляться и по коммунальной услуге за вызов ТКО. Будем такой закон рассматривать и принимать», - заявил он.

Александр Котов отметил, что норматив накопления ТКО в Псковской области установлен на примерно таком же уровне, как и в других регионах страны. «Они делались на основе научных расчетов, подтвержденных практикой. Не думаю, что у нас и тарифы какие-то завышенные. 95 рублей с человека в месяц – вполне приемлемая цена. Мы же должны понимать, что ТКО нужно собрать, надлежащим образом отсортировать, все что не подлежит переработке, отправить на полигоны. Тариф утверждал тарифный комитет, оттолкнулись от норматива и проверили все представленные регоператором затраты. Мы следим за тем, что происходит в соседних регионах. У нас не самый высокий тариф среди регионов СЗФО, да и всей страны», - поделился он.

Спикер областного Собрания депутатов напомнил, что тариф по вывозу ТКО вырос с 1 января, потому что отходы теперь должны вывозиться со всей области, а не только из районных центров. Раньше многие населенные пункты были просто не охвачены.

«В структуре тарифа основную долю составляет именно транспортировка», - добавил Александр Котов.

В то же время он отметил, что депутаты регионального парламента могут вернуться к вопросу нормативов и посмотреть, насколько они объективны.