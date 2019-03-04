ЖКХ

Михаил Ведерников призвал регоператора ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг

Совещание по вопросу работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) провел в среду, 6 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В нем приняли участие представитель регоператора - директор ООО «Экопром» (дочернего предприятия группы компаний «Мехуборка») Сергей Пайст, а также руководители профильных органов исполнительной власти региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор обратил внимание регоператора на то, что к его работе у жителей возникли многочисленные претензии. Жалобы связаны со сбоями в вывозе мусора, некорректным начислением платы за услугу, а также с невозможностью дозвониться на «горячую линию», чтобы получить ответы на волнующие людей вопросы.

«Мы делаем поправку на то, что это издержки переходного периода, однако вывод один — вам нужно активнее взаимодействовать с гражданами, проводить разъяснительную работу, прислушиваться к мнению жителей и руководителей муниципалитетов», — подчеркнул Михаил Ведерников. Губернатор поручил регоператору максимально оперативно организовать работу должным образом. «Не люди должны к вам приходить, стоять в очередях и доказывать, что они должны платить за вывоз мусора другую сумму, а вы сами должны идти к ним, надо чтобы работал инструмент обратной связи», - добавил Михаил Ведерников.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов согласился с тем, что многие вопросы возникли из-за проблем в коммуникации регоператора с органами местного самоуправления и жителями. Он также доложил, что вопрос корректировки квитанций по оплате коммунальной услуги комитет отрабатывает вместе с регоператором в ручном режиме. Кроме того, при администрации области работает «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО.

Директор ООО «Экопром» Сергей Пайст сообщил, что для корректировки выставленных счетов на следующей неделе регоператор начинает объезд муниципалитетов, кроме того, продолжается прием физических лиц в псковском офисе.

В завершение совещания губернатор поставил задачу к понедельнику, 11 марта, подготовить четкий план работы регоператора по устранению выявленных недостатков в его деятельности.

Напомним, с вопросами о вывозе мусора, начислениях за коммунальную услугу, назначении льгот, перерасчете жители региона могут обращаться по телефону 8-8112-299-105. Еще одна «горячая линия» действует у регионального оператора по обращению с ТКО: 8-800-234-24-23 (телефон бесплатный и действует по всей России).