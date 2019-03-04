ЖКХ

Эксперт рассказал псковичам, как бороться с холодными батареями

Жители многоквартирных домов хотят разобраться, какой должна быть температура батарей центральной системы отопления и как понять - нормальное ли отопление в квартире? Об этом свидетельствуют вопросы, которые поступают на «горячую линию» Центра «ЖКХ Контроль» Псковской области.

Как рассказал Псковской Ленте Новостей руководитель регионального Центра Семен Никонов, в России температура батарей центральной системы отопления законодательством не нормируется. Однако норма температуры в квартире регламентирована на государственном уровне постановлением правительства РФ № 354.

Норматив по температуре в квартире составляет: в жилых помещениях - не ниже +18°C (в угловых комнатах - +20°C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31°C и ниже: в жилых помещениях - не ниже +20°C (в угловых комнатах - +22°C).

В других отапливаемых помещениях жилых зданий в холодный период года, должна быть обеспечена температура воздуха в °С в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01.

Помещение Температура в помещениях Кухня а) с электроплитами 18 б) с газовыми плитами 18 Ванная 25 Уборная индивидуальная 18 Совмещенное помещение уборной и ванной 25

Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0:00 до 5:00 часов) - не более 3°C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5:00 до 0:00 часов) не допускается.

Как правильно измерить температуру в квартире?

Постановлением Правительства № 354 установлено, что измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96).

«Выполнить требования этого ГОСТа на бытовом уровне невозможно. Поэтому используйте для замеров температуры бытовые термометры с поправкой на уровень его точности», - рекомендует Семен Никонов.

Разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стен для жилых помещений не должна превышать 4°C. Если воздух в жилом помещении +20 С, то температура внутренних стен не должна быть ниже +16°C, в противном случае создаются условия для образования конденсата внутри помещения - а это сырость, плесень, грибок. Если потребитель не нагревает воздух в квартире иным, кроме центрального отопления, способом, а эта разница больше, чем 4°C, скорее всего, стены в доме не обладают достаточной теплоизолирующей способностью и обеспечить надлежащую температуру воздуха в таком помещении достаточно проблематично.

«Есть еще один способ понять, в чем причина холода в квартире. Пригласите специалиста с тепловизором. Он снаружи дома увидит, достаточно ли надежно изолировано тепло внутри вашего дома, вашей квартиры. Есть тепловизионные изображения панельных домов, в которых под окнами сквозь стены видны ребра батарей отопления. В том и в другом случае жителям стоит подумать об утеплении стен, в рамках, например, энергоэффективного капремонта», - поделился рекомендациями Семен Никонов.

Эксперт обращает внимание, что температура батарей центральной системы отопления не нормируется, но ею все же стоит поинтересоваться для того, чтобы понять, в каком состоянии система. Если температура батарей в разных помещениях квартиры разная, скорее всего, распределение тепла внутри дома неравномерное. В этом случае стоит обратиться в управляющую организацию с предложением о регулировке системы теплоснабжения дома.

Если одна и та же батарея отопления имеет большую разницу температур на разных участках, возможно, она требует промывки или замены. И в этом случае также следует обратиться в управляющую организацию с заявкой о проведении необходимых работ.

«Конечно, такие работы лучше проводить в летний период. Оплата за промывку батареи зависит от того, является она личной собственностью потребителя или входит в состав общего имущества дома. Батареи в частной квартире являются вашей собственностью, и работа по их обслуживанию проводится на коммерческой основе по расценкам обслуживающей организации», - добавил Семен Никонов.

Что делать, если у вас в квартире температура ниже нормативной?

«Во-первых, проверьте - не дует ли из оконных рам, из-под подоконников, утеплены ли входные двери. Нет ли у вас изношенных радиаторов. Если, да - запеньте, законопатьте, заизолируйте. Старые батареи придется промывать и менять летом, т.к. чтобы их отключить зимой, нужно сливать воду из системы, а это расход теплоносителя и штрафы в пользу ваших соседей, которые лишатся отопления из-за вас. Поэтому эти манипуляции лучше отложить до лета, чтобы вам не выставили к оплате кругленькую сумму», - советует Семен Никонов.

Если причина в недостаточной температуре теплоносителя, то он рекомендует обратиться в диспетчерскую службу организации, которая управляет вашим домом, - она пришлет специалиста для фиксации нарушений температурного режима. Далее компания сама должна выявить причины недотопа и устранить их в недельный срок.

«Если в указанный срок вам не помогли, обращайтесь в прокуратуру или жилищную инспекцию», - заключил Семен Никонов.