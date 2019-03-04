ЖКХ

Коммунальные платежи при раздельном сборе мусора могут стать ниже

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минстрою России и Федеральной антимонопольной службе разработать предложения по снижению платы за жилищно-коммунальные услуги для россиян, которые ведут раздельный сбор мусора. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Как сообщает Лента.ру, предложения будут разработаны таким образом, чтобы по-разному рассчитывать плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Предполагается, что для россиян, которые практикуют раздельный сбор ТКО, плата будет снижена «исходя из фактического накопления» мусора.

Министерства и ФАС должны подготовить предложения до 10 апреля 2019 года.

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Медведев также рекомендовал главам российских регионов разработать льготные тарифы оплаты ЖКУ для отдельных категорий пользователей и «не допускать необоснованных тарифов на вывоз мусора».

Ранее стало известно, что в правительстве рассматривается предложение сделать бесплатным вывоз мусора для россиян, которые занимаются раздельным сбором мусора.