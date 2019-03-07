ЖКХ

«Разговоры запишем и о работе отчитаемся» - помогут ли новые законы улучшить работу АДС?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 5 марта. Ведущая программы Любовь Кузнецова выяснила «плюсы» и «минусы» новых законов, которые должны улучшить качество работы аварийно-диспетчерских служб.

С 1 марта этого года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, ужесточающие требования к работе аварийно-диспетчерских служб (АДС).

Куда мы звоним, когда сорвало кран, нет тепла, отказала электрика, упало дерево, фонтан горячей воды на перекрестке бьет ключом? В «аварийку». Коммунальщики выезжают и исправляют. В идеале. А иногда ждать их приходится часами, когда, например, вода топит соседей снизу, и дальше начинаются разбирательства. А доказать, в какое время гражданин обращался, чтобы и медлительная управляющая компания платила за ремонт соседской квартиры, невозможно: звонок нигде не зафиксирован. И историй таких тысячи. Но с 1 марта все должно быть по-другому. Например, по новым правилам диспетчер АДС должен будет ответить на телефонный звонок в течение 5 минут, и, если уложиться в этот срок не получилось, обязан в ближайшие 10 минут перезвонить или оставить сообщение жильцу. Кроме того, все аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления, а также электроснабжения должны быть локализованы не позднее чем через 30 минут с момента регистрации заявки. Устранены же - за трое суток со дня повреждения. На ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится 2 часа с момента регистрации заявки. На устранение засора мусоропровода - тоже 2 часа. Интересно, ко всем ли аварийным службам относятся эти новые требования? А как отреагировали в псковских «управляйках» на нововведения? И станет ли проще дозвониться до коммунальщиков и своевременно получить от них помощь?

Сформировать четкие требования по строгой отчетности и обязательной аудиофиксации обращений заставили законотворцев многочисленные жалобы на работу аварийно-диспетчерских служб. В этом убежден руководитель общественного совета при региональном комитете по строительству и ЖКХ, член Общественной платы области, региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов. До 1 марта сотрудники АДС фиксировали обращения по правилам «как Бог даст»: зачастую записи в журнале не было, а значит и ответственности перед людьми никакой.

«Самое главное - сложность поиска доказательной базы, если не дай бог что-то случается. Грубо говоря, люди сталкиваются с тем, что они дают в аварийно-диспетчерскую службу заявку о какой-то проблеме, и по каким-то причинам эта заявка либо пропадает, либо не записывается, либо обрабатывается неверно - никакой обратной связи нет. А если дело доходит до суда - естественно, что сначала мы запрашиваем журнал заявок. А там зачастую, сами видели, - не пойми что написано. Достоверность этих записей очень сложно доказать, а иногда их вообще не существует, и, чтобы исключить этот человеческий фактор, были внесены изменения в деятельность диспетчерских служб управляющих организаций. Появилась запись всех разговоров и фиксация вызовов, но там достаточно большой перечень. Это практически полная автоматизация процесса».

Итак, каждой управляющей компании обязательно нужно установить либо звукозаписывающее оборудование, либо специальную компьютерную программу, которая фиксировала бы каждый звонок. Кроме того, о каждом вызове должна быть запись в журнале. И после устранения аварийной ситуации необходимо связаться с заявителем и сообщить об устранении сбоя.

Таким образом, выстраивается обратная связь с населением. Правда, и в отношении этого вопроса есть вторая сторона медали. Захочет ли заявитель, чтобы ему в 5 утра перезвонила «управляйка» и доложила, что авария устранена? Мнением об актуальности новых требований к работе АДС поделился руководитель «Псковжилсервиса» Андрей Тарасов.

«Они актуальны в том плане, что раньше конкретного нормативного акта, который устанавливал бы сроки локализации аварии, не было. Это единственный плюс, который есть в нормативных документах. То есть, если у жителей случилась авария, и ее локализовать управляющая компания приехала лишь через час, то такая компания будет тоже виновата в этом причинении убытков. Теперь об устранении неполадок мы должны информировать жителей, но тут есть недоработка. Захотят ли жители, чтобы мы им ночью перезванивали и сообщали, что авария ликвидирована? Может быть, не каждый захочет, чтобы ему в ночное время сообщали о ликвидации аварийных ситуаций».

Отдельные псковские «управляйки» установили звуковое оборудование в аварийных службах еще задолго до принятия нормативных актов. Что называется, жизнь заставила. Так, и люди меньше скандалят, и свои сотрудники четче относятся к обязанностям, рассказал руководитель управляющей компании «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков.

«Проще стало работать. Например, жилец приходит и говорит, что ваш диспетчер нахамил, нагрубил, или что мы не предприняли никаких действий. Уточняет, что звонил такого-то числа в такое-то время. Я начинаю разбирательства с того, что беру запись телефонного разговора и журнал регистрации вызовов, прослушиваю, какой был диалог, что за предмет разговора, и какие с нашей стороны были предприняты действия. Если с нашей стороны было бездействие - то это наша вина. После того, как я поставил это устройство, у нас общение с жителями стало более уравновешенное, причем с обеих сторон, и если к нам человек обращается - мы предпринимаем действия».

Однако новые требования к работе АДС не затрагивают АДС ресурсоснабжающих предприятий. В Пскове к последним относятся «Псковские тепловые сети» и «Горводоканал». Они функционировали и продолжают деятельность по своим регламентам. Поскольку, с точки зрения жизнеобеспечения города, на муниципальных предприятиях лежит особая ответственность - четкость работы АДС, например, на псковском водоканале – соответствующая. Об этом рассказывает начальник участка водопроводных сетей и насосных станций цеха № 4 Александр Иванов, в чьем ведении находится и аварийная служба, куда ежедневно поступает минимум 25 звонков от псковичей, в том числе - и по авариям.

«У нас 4 телефона, 2 из которых - стационарные. Один - непосредственно для связи с оперативным дежурным МЧС. Еще один - мобильный телефон. И у нас осуществляется полная запись разговора. Если вы набираете нас - идет полная запись. И каждая заявка заносится в оперативный журнал: время заявка и время выполнения работы. Если аварийная ситуация - на нее мы реагируем сразу же. То есть выезжает аварийная бригада, которая работает круглосуточно. Она прикреплена к аварийно-диспетчерской службе. И есть отдельная, выделенная бригада. То есть если случается 2 аварии подряд или 2 - в день - мы выделяем дополнительную бригаду. Можно сказать, мы реагируем как пожарные. А дальше все зависит от количества происшествий. Обращение человека мы слушаем до конца: пока человека свою проблему не объяснит. В процессе телефонного разговора человек рассказывает все, называет адрес - это происходит «на пальцах». Начальник смены же, в свою очередь, спрашивает определенные нюансы, чтобы приехать на место и найти открытый колодец».

Работы единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Пскова тоже не касаются изменения в законодательстве. Аудиозапись звонков, журнал, время реагирования - все это введено в практику и так. Но специфика ЕДДС такова, что люди звонят туда по самым разным, не только аварийным и коммунальным, вопросам. И уложить длительность разговора диспетчера и заявителя в 5 минут вступившего в силу с 1 марта регламента иногда просто невозможно. Например, не так давно в ЕДДС позвонил горожанин, который решил покончить собой и уже стоял, готовый сброситься, на мосту 50-летия Октября. Регламент в таких ситуациях отходит на последний план, рассказывает руководитель ЕДДС администрации Пскова Олег Козеряцкий.

«Обычно мы быстро принимаем заявку, но это зависит от позвонившего. Некоторые люди обращаются с целью поговорить, излить свою беду. Таких лучше культурно остановить и направить в соответствующую службу. Например, товарищ, чтобы спрыгнуть, встал на мосту имени 50-летия Октября. Проходящий мимо гражданин взял трубку, позвонил нашему диспетчеру, с которым беседовал долгое время. А мы позвонили в ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам, - ред.). Они рядом находятся. Спасатели подъехали, но тот мужчина все равно прыгнул, однако, ему сразу же помогли и доставили его в больницу».

Диспетчера ЕДДС иногда не могут дозвониться до управляющих компаний. «Молчунов», создающих проблемы при устранении опасных ситуаций в коммунальном хозяйстве, заносят в специальный журнал, а потом - «пропесочивают» в управлении городского хозяйства и на совещаниях администрации. В этот журнал попадают и полученные от граждан жалобы на бездействие «управляек». В том, что дозвониться до АДС рядовому горожанину будет проще благодаря новым требованиям, сомневается и эксперт в ЖКХ Алексей Кириллов.

«Проще или не проще - сложно сказать. Опять же, все зависит от того, как сами региональные организации к этому отнесутся. Я сразу вспоминаю нашего регионального оператора по мусору, у которого многоканальный телефон, мол, звоните нам, в любой момент ответим - я за 2 месяца не смог дозвониться ни разу. Поэтому, опять же, все зависит от четкости выполнения требований».

Таким образом, просматривается два вывода. Первый - внесенные в «Жилищный кодекс» изменения не гарантируют того, что вы быстрее дозвонитесь до АДС, если вообще дозвонитесь. Второй - если звонок поступил, ответственности коммунальщикам поприбавится, поскольку все должно быть зафиксировано на аудио, и вам должны доложить об исполнении вашего запроса. Как правило, при появлении аудиофиксации и обратной связи качество услуг улучшается. Если же управляющая компания не спешит выполнять требования закона и модернизировать работу АДС - жаловаться на такую компанию можно в жилищную инспекцию.