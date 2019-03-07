Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мариинка: впервые в Пскове
Трэш и трепет!
Чувство обманутого налогоплательщика
Необычная акция псковских «эсеров»
Скандалы, интриги, расследования
 
 
 
ещё ЖКХ 07.03.2019 10:350 «Разговоры запишем и о работе отчитаемся» - помогут ли новые законы улучшить работу АДС? 07.03.2019 10:350 «Разговоры запишем и о работе отчитаемся» - помогут ли новые законы улучшить работу АДС? 06.03.2019 22:262 Коммунальные платежи при раздельном сборе мусора могут стать ниже 06.03.2019 20:070 Эксперт рассказал псковичам, как бороться с холодными батареями 06.03.2019 17:477 Михаил Ведерников призвал регоператора ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг 06.03.2019 12:000 Единороссы запустили в Пскове курс лекций по безопасному использованию бытового газа
 
 
 
Самое популярное 04.03.2019 19:214 Змею нашел житель островской деревни в газовой плите. ФОТО 04.03.2019 10:2614 «Это свинство, а не уборка»: Иван Цецерский проехал по улицам Пскова 04.03.2019 09:004 Скандалы, интриги, расследования 06.03.2019 14:098 Губернатор: Когда погодные условия позволят, будем делать карточный ремонт псковских дорог 05.03.2019 22:080 В Псковской области мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера, в результате которых потерпевшая скончалась
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Разговоры запишем и о работе отчитаемся» - помогут ли новые законы улучшить работу АДС?

07.03.2019 10:35|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 5 марта. Ведущая программы Любовь Кузнецова выяснила «плюсы» и «минусы» новых законов, которые должны улучшить качество работы аварийно-диспетчерских служб.

С 1 марта этого года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, ужесточающие требования к работе аварийно-диспетчерских служб (АДС).

Куда мы звоним, когда сорвало кран, нет тепла, отказала электрика, упало дерево, фонтан горячей воды на перекрестке бьет ключом? В «аварийку». Коммунальщики выезжают и исправляют. В идеале. А иногда ждать их приходится часами, когда, например, вода топит соседей снизу, и дальше начинаются разбирательства. А доказать, в какое время гражданин обращался, чтобы и медлительная управляющая компания платила за ремонт соседской квартиры, невозможно: звонок нигде не зафиксирован. И историй таких тысячи. Но с 1 марта все должно быть по-другому. Например, по новым правилам диспетчер АДС должен будет ответить на телефонный звонок в течение 5 минут, и, если уложиться в этот срок не получилось, обязан в ближайшие 10 минут перезвонить или оставить сообщение жильцу. Кроме того, все аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления, а также электроснабжения должны быть локализованы не позднее чем через 30 минут с момента регистрации заявки. Устранены же - за трое суток со дня повреждения. На ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится 2 часа с момента регистрации заявки. На устранение засора мусоропровода - тоже 2 часа. Интересно, ко всем ли аварийным службам относятся эти новые требования? А как отреагировали в псковских «управляйках» на нововведения? И станет ли проще дозвониться до коммунальщиков и своевременно получить от них помощь?

Сформировать четкие требования по строгой отчетности и обязательной аудиофиксации обращений заставили законотворцев многочисленные жалобы на работу аварийно-диспетчерских служб. В этом убежден руководитель общественного совета при региональном комитете по строительству и ЖКХ, член Общественной платы области, региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов. До 1 марта сотрудники АДС фиксировали обращения по правилам «как Бог даст»: зачастую записи в журнале не было, а значит и ответственности перед людьми никакой.

«Самое главное - сложность поиска доказательной базы, если не дай бог что-то случается. Грубо говоря, люди сталкиваются с тем, что они дают в аварийно-диспетчерскую службу заявку о какой-то проблеме, и по каким-то причинам эта заявка либо пропадает, либо не записывается, либо обрабатывается неверно - никакой обратной связи нет. А если дело доходит до суда - естественно, что сначала мы запрашиваем журнал заявок. А там зачастую, сами видели, - не пойми что написано. Достоверность этих записей очень сложно доказать, а иногда их вообще не существует, и, чтобы исключить этот человеческий фактор, были внесены изменения в деятельность диспетчерских служб управляющих организаций. Появилась запись всех разговоров и фиксация вызовов, но там достаточно большой перечень. Это практически полная автоматизация процесса».
 

Итак, каждой управляющей компании обязательно нужно установить либо звукозаписывающее оборудование, либо специальную компьютерную программу, которая фиксировала бы каждый звонок. Кроме того, о каждом вызове должна быть запись в журнале. И после устранения аварийной ситуации необходимо связаться с заявителем и сообщить об устранении сбоя.

Таким образом, выстраивается обратная связь с населением. Правда, и в отношении этого вопроса есть вторая сторона медали. Захочет ли заявитель, чтобы ему в 5 утра перезвонила «управляйка» и доложила, что авария устранена? Мнением об актуальности новых требований к работе АДС поделился руководитель «Псковжилсервиса» Андрей Тарасов.

«Они актуальны в том плане, что раньше конкретного нормативного акта, который устанавливал бы сроки локализации аварии, не было. Это единственный плюс, который есть в нормативных документах. То есть, если у жителей случилась авария, и ее локализовать управляющая компания приехала лишь через час, то такая компания будет тоже виновата в этом причинении убытков. Теперь об устранении неполадок мы должны информировать жителей, но тут есть недоработка. Захотят ли жители, чтобы мы им ночью перезванивали и сообщали, что авария ликвидирована? Может быть, не каждый захочет, чтобы ему в ночное время сообщали о ликвидации аварийных ситуаций».
 

Отдельные псковские «управляйки» установили звуковое оборудование в аварийных службах еще задолго до принятия нормативных актов. Что называется, жизнь заставила. Так, и люди меньше скандалят, и свои сотрудники четче относятся к обязанностям, рассказал руководитель управляющей компании «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков.

«Проще стало работать. Например, жилец приходит и говорит, что ваш диспетчер нахамил, нагрубил, или что мы не предприняли никаких действий. Уточняет, что звонил такого-то числа в такое-то время. Я начинаю разбирательства с того, что беру запись телефонного разговора и журнал регистрации вызовов, прослушиваю, какой был диалог, что за предмет разговора, и какие с нашей стороны были предприняты действия. Если с нашей стороны было бездействие - то это наша вина. После того, как я поставил это устройство, у нас общение с жителями стало более уравновешенное, причем с обеих сторон, и если к нам человек обращается - мы предпринимаем действия».
 

Однако новые требования к работе АДС не затрагивают АДС ресурсоснабжающих предприятий. В Пскове к последним относятся «Псковские тепловые сети» и «Горводоканал». Они функционировали и продолжают деятельность по своим регламентам. Поскольку, с точки зрения жизнеобеспечения города, на муниципальных предприятиях лежит особая ответственность - четкость работы АДС, например, на псковском водоканале – соответствующая. Об этом рассказывает начальник участка водопроводных сетей и насосных станций цеха № 4 Александр Иванов, в чьем ведении находится и аварийная служба, куда ежедневно поступает минимум 25 звонков от псковичей, в том числе - и по авариям.

«У нас 4 телефона, 2 из которых - стационарные. Один - непосредственно для связи с оперативным дежурным МЧС. Еще один - мобильный телефон. И у нас осуществляется полная запись разговора. Если вы набираете нас - идет полная запись. И каждая заявка заносится в оперативный журнал: время заявка и время выполнения работы. Если аварийная ситуация - на нее мы реагируем сразу же. То есть выезжает аварийная бригада, которая работает круглосуточно. Она прикреплена к аварийно-диспетчерской службе. И есть отдельная, выделенная бригада. То есть если случается 2 аварии подряд или 2 - в день - мы выделяем дополнительную бригаду. Можно сказать, мы реагируем как пожарные. А дальше все зависит от количества происшествий. Обращение человека мы слушаем до конца: пока человека свою проблему не объяснит. В процессе телефонного разговора человек рассказывает все, называет адрес - это происходит «на пальцах». Начальник смены же, в свою очередь, спрашивает определенные нюансы, чтобы приехать на место и найти открытый колодец».

Работы единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Пскова тоже не касаются изменения в законодательстве. Аудиозапись звонков, журнал, время реагирования - все это введено в практику и так. Но специфика ЕДДС такова, что люди звонят туда по самым разным, не только аварийным и коммунальным, вопросам. И уложить длительность разговора диспетчера и заявителя в 5 минут вступившего в силу с 1 марта регламента иногда просто невозможно. Например, не так давно в ЕДДС позвонил горожанин, который решил покончить собой и уже стоял, готовый сброситься, на мосту 50-летия Октября. Регламент в таких ситуациях отходит на последний план, рассказывает руководитель ЕДДС администрации Пскова Олег Козеряцкий.

«Обычно мы быстро принимаем заявку, но это зависит от позвонившего. Некоторые люди обращаются с целью поговорить, излить свою беду. Таких лучше культурно остановить и направить в соответствующую службу. Например, товарищ, чтобы спрыгнуть, встал на мосту имени 50-летия Октября. Проходящий мимо гражданин взял трубку, позвонил нашему диспетчеру, с которым беседовал долгое время. А мы позвонили в ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам, - ред.). Они рядом находятся. Спасатели подъехали, но тот мужчина все равно прыгнул, однако, ему сразу же помогли и доставили его в больницу».

Диспетчера ЕДДС иногда не могут дозвониться до управляющих компаний. «Молчунов», создающих проблемы при устранении опасных ситуаций в коммунальном хозяйстве, заносят в специальный журнал, а потом - «пропесочивают» в управлении городского хозяйства и на совещаниях администрации. В этот журнал попадают и полученные от граждан жалобы на бездействие «управляек». В том, что дозвониться до АДС рядовому горожанину будет проще благодаря новым требованиям, сомневается и эксперт в ЖКХ Алексей Кириллов.

«Проще или не проще - сложно сказать. Опять же, все зависит от того, как сами региональные организации к этому отнесутся. Я сразу вспоминаю нашего регионального оператора по мусору, у которого  многоканальный телефон, мол, звоните нам, в любой момент ответим - я за 2 месяца не смог дозвониться ни разу. Поэтому, опять же, все зависит от четкости выполнения требований».

Таким образом, просматривается два вывода. Первый - внесенные в «Жилищный кодекс» изменения не гарантируют того, что вы быстрее дозвонитесь до АДС, если вообще дозвонитесь. Второй - если звонок поступил, ответственности коммунальщикам поприбавится, поскольку все должно быть зафиксировано на аудио, и вам должны доложить об исполнении вашего запроса. Как правило, при появлении аудиофиксации и обратной связи качество услуг улучшается. Если же управляющая компания не спешит выполнять требования закона и модернизировать работу АДС - жаловаться на такую компанию можно в жилищную инспекцию.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 1302 человека
07.03.2019, 11:550 Областной комитет по образованию и профсоюзная организация работников образования договорились о дальнейшем сотрудничестве 07.03.2019, 11:540 Александр Котов о возмущениях вокруг реформы ТКО и контроле за строительством завода «Титан-Полимер» 07.03.2019, 11:530 В преддверии 8 марта в музее колледжа искусств открылась выставка «Весенние фантазии» 07.03.2019, 11:490 Представительницы псковского ведомства принимают участие в конкурсе «Краса Росгвардии»
07.03.2019, 11:470 Министерство спорта поддержит открытие Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова в Пскове 07.03.2019, 11:370 Волонтеры школы «Молодая Ганза» готовятся к сдаче финального теста 07.03.2019, 11:360 «Сообразим на троих»: Актуальные события региональной политической жизни 07.03.2019, 11:280 Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон о «фейковых» новостях
07.03.2019, 11:250 Опубликован график по восстановлению подачи газа после аварии на улице Владимирской 07.03.2019, 11:160 Юлия Ярышкина назначена и.о. главы администрации города Великие Луки 07.03.2019, 11:080 Псковские депутаты поддержали проект федерального закона, устраняющий несправедливый порядок индексации пенсий 07.03.2019, 11:010 Девочке из Великих Лук сделали операцию по восстановлению слуха
07.03.2019, 11:000 Необычную акцию провели в канун 8 Марта «справедливороссы» на улицах Пскова 07.03.2019, 10:540 Спасатели отвезли продукты на остров им. Залита. ФОТО 07.03.2019, 10:460 Дарите дамам путешествия: компания «Славянский тур» поздравила прекрасных псковичек с 8 Марта 07.03.2019, 10:430 В Великих Луках завершен прием заявок на конкурс «Студент года-2019»
07.03.2019, 10:350 «Разговоры запишем и о работе отчитаемся» - помогут ли новые законы улучшить работу АДС? 07.03.2019, 10:280 9 марта в проектном офисе «Команды 2018» поговорят о космосе 07.03.2019, 10:120 В Изборском музее-заповеднике проходит мастер-класс «Изборская набойка» 07.03.2019, 10:020 В Псковской области 8 марта семь долгожительниц отметят двойной праздник
07.03.2019, 09:572 Третий день больше двух тысяч человек остаются без газа в Пскове 07.03.2019, 09:520 Мемориальный музей-усадьба Мусоргского отметит 180 лет со дня рождения композитора 07.03.2019, 09:390 Конференция «Долгий путь к Аввакуму» состоится в псковском Центре народного творчества 9 марта 07.03.2019, 09:321 Прокуратура обязала опочецкие школы установить систему непрерывного видеонаблюдения
07.03.2019, 09:200 Поджог стал причиной возгорания в квартире в поселке Хилово 07.03.2019, 09:190 21-летний житель Невеля осужден за ДТП со смертельным исходом 07.03.2019, 09:190 В Великих Луках из лежащей на тротуаре сумочки украли телефон 07.03.2019, 08:560 Персональная выставка мастера Надежды Макухи «Вышитые истории» открылась в администрации Псковской области
07.03.2019, 08:550 Из-за поджога сгорели два автомобиля в великолукской деревне Рыканово 07.03.2019, 08:400 Центр народного творчества приглашает псковичей на Масленичную вечерку 07.03.2019, 08:330 Законопроект о фейковой информации пройдет окончательное чтение в Госдуме 07.03.2019, 08:260 Предпраздничный рабочий день перед 8 Марта сокращен на час
07.03.2019, 08:070 Генетики рассказали о еще одном способе размножения людей 07.03.2019, 07:580 В России назвали пять регионов-лидеров по продажам алкоголя 06.03.2019, 22:263 Коммунальные платежи при раздельном сборе мусора могут стать ниже 06.03.2019, 21:570 На «Блинный поединок» приглашают псковичей и гостей города 10 марта
06.03.2019, 21:320 Путин рассказал о разоблачении почти 600 иностранных шпионов за год 06.03.2019, 21:132 Великолукская гордума рассмотрит завтра отставку главы администрации Игоря Чевжика 06.03.2019, 21:090 К 34-м Кикоинским чтениям в Пскове приведут в порядок бюст выдающегося ученого и прилегающую территорию 06.03.2019, 20:430 Михаил Ведерников указал на необходимость пересмотра отношений с «дорожными» подрядчиками
06.03.2019, 20:250 Иван Цецерский в преддверии 8 марта вручил сертификаты на получение материнского капитала 06.03.2019, 20:070 Эксперт рассказал псковичам, как бороться с холодными батареями 06.03.2019, 19:490 Из студентов - в следователи 06.03.2019, 19:320 Молодая россиянка продала своего ребенка за 1 млн рублей через соцсети
06.03.2019, 19:180 Митрополит Псковский и Порховский Тихон открыл «XXI Корнилиевские православные образовательные чтения» 06.03.2019, 19:140 Региональное управление Росгвардии напоминает график приема в центре лицензионно-разрешительной работы 06.03.2019, 18:570 Психолог УФСИН России по Псковской области провела профилактическое занятие с учащимися школы №12 06.03.2019, 18:421 Руководитель Федерации автоспорта Псковской области: «Лежачих полицейских» воруют мотоциклисты
06.03.2019, 18:350 Студенты колледжа искусств подготовили насыщенную программу к масленичной неделе 06.03.2019, 18:291 Глава администрации Пскова обозначил сроки ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги» 06.03.2019, 18:160 ГИБДД ищет очевидцев ДТП на улице Труда, 51 06.03.2019, 17:580 От -9 до +5 градусов будет колебаться температура в Псковской области в четверг
06.03.2019, 17:477 Михаил Ведерников призвал регоператора ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг 06.03.2019, 17:390 В Великих Луках прошла краеведческая конференция 06.03.2019, 17:370 Псковстат: Как изменились цены на продукты к Масленице 06.03.2019, 17:261 В Псковской области 380 пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»
06.03.2019, 17:140 Сити-менеджер Пскова разъяснил специфику проведения ямочного ремонта негарантийных дорог 06.03.2019, 17:110 Творческую молодежь Псковщины приглашают на международный конкурс «Мотивация – Евразия. Малая Родина» 06.03.2019, 16:590 Предлагаемый законопроект о платных вытрезвителях пока не получил положительного отзыва правительства РФ 06.03.2019, 16:484 Псковских подрядчиков оштрафуют за некачественную уборку дорог
06.03.2019, 16:370 Несколько свободных квартир осталось в сданном доме на Пражской, 8/12 06.03.2019, 16:368 Новый эскиз Ганзейского знака представил псковичам Иван Цецерский 06.03.2019, 16:280 В результате ссоры с соседом великолучанин получил ножевое ранение 06.03.2019, 16:271 Россия выбилась в мировые лидеры по числу богачей
06.03.2019, 16:170 Яблочник Сергей Воробьев сложил полномочия депутата Псковского районного Собрания 06.03.2019, 16:161 Депутаты Псковского района ликвидировали редакцию газеты «Псковская провинция» как МУП 06.03.2019, 16:060 Псковское УФАС не выявило нарушений при проведении торгов по приватизации «Псковавиа» 06.03.2019, 16:011 Выплаты пенсионерам, не получившим реальной надбавки к пенсии с 1 января, начнутся задним числом в мае-июне - Минтруд
06.03.2019, 15:580 Темп прироста вкладов в Псковской области в 2018 году был выше общероссийского 06.03.2019, 15:570 Скоро Псков получит три единицы уборочной техники из Петербурга 06.03.2019, 15:522 «Псковавтодор» подготовил специальную лабораторию для оценки качества ремонта псковских дорог 06.03.2019, 15:470 До 15 марта принимаются заявки на конкурс Вектор «Детство-2019»
06.03.2019, 15:430 «Единая Россия» создала мобильное приложение для мониторинга избирательных участков 06.03.2019, 15:420 В администрации региона планируют увеличить срок контрактов на содержание псковских дорог 06.03.2019, 15:360 В Ленобласти произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом, есть погибшие 06.03.2019, 15:300 Вопрос повышения эффективности управления функционированием детских садов обсудили в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.