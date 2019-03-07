ЖКХ

Псковский «Горводоканал»: Мы реагируем как пожарные

Новые требования к работе аварийно-диспетчерских служб (АДС) не отразились на деятельности псковского «Горводоканала», поскольку там и так на обращения граждан «реагируют как пожарные». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал начальник участка водопроводных сетей и насосных станций цеха № 4 «Горводоканала» Александр Иванов.

«У нас 4 телефона, один из которых - непосредственно для связи с оперативным дежурным МЧС. К тому же у нас осуществляется полная запись разговора. И каждая заявка заносится в оперативный журнал: время заявки и время выполнения работы. Если аварийная ситуация - на нее мы реагируем сразу же. То есть выезжает аварийная бригада, которая работает круглосуточно. Она прикреплена к АДС. И есть отдельная, выделенная бригада. То есть если случается 2 аварии подряд или за день - мы выделяем дополнительную бригаду. Можно сказать, мы реагируем как пожарные, - отметил Александр Иванов. - А дальше все зависит от количества происшествий. Обращение человека мы слушаем до конца: пока человека свою проблему не объяснит. Начальник смены же, в свою очередь, спрашивает определенные нюансы, чтобы приехать на место и найти открытый колодец».

Напомним, 1 марта 2019 года в постановление правительства РФ (№ 331, от 27 марта 2018 года) внесены изменения, согласно которым сотрудники АДС должны оперативно отвечать на телефонные звонки и вести аудиозапись общения с гражданами. Кроме того, в теперь постановлении - новые требования к оперативности реагирования на аварийную ситуацию.