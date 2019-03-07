ЖКХ

Последствия аварии на газопроводе на улице Владимирской устранены

Последствия аварии на газопроводе на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района устранены. Завершается продувка газопровода, ориентировочно в 16.00 начнется пуск газа в жилые дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

На пуско-наладочные работы привлечены 45 работников ООО «Газпром межрегионгаз Псков», сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Смотрите также Опубликован график по восстановлению подачи газа после аварии на улице Владимирской

Он пояснил, что авария случилась 5 марта по вине застройщика, который проводил земляные работы без согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Псков». В результате несанкционированных действий был поврежден и затоплен водой газопровод. Без газоснабжения осталось более 3 тыс. абонентов. На устранение аварии «Газпром межрегионгаз Псков» оперативно направил ремонтные бригады из Пскова, а также Порхова и Печор.