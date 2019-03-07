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Псковичи пожаловались общественникам на отсутствие контейнерных площадок и несвоевременный вывоз отходов

09.03.2019 09:51|ПсковКомментариев: 0

«Молодежка ОНФ» 6 и 7 марта провела экологические рейды в 13 регионах, чтобы помочь разобраться людям с проблемами уборки и вывоза мусора, установки мусорных контейнеров и проконтролировать проведение «мусорной реформы». Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, общественники выехали по адресам жалоб, поступивших на горячую линию Народного фронта в Саратовской, Московской, Липецкой, Кировской, Ульяновской, Вологодской, Ивановской, Воронежской, Астраханской, Псковской областях, а также в Республике Мордовия, Республике Коми и Удмуртской Республике.

В Пскове на улице Ижорского батальона и улице Петрова жители пожаловались на отсутствие контейнерных площадок и невозможность узнать телефон оператора. Жители домов на Печерской, 7, и Калинина, 13, указали на несвоевременный вывоз отходов, плохой контакт с оператором и отсутствие контейнеров для раздельного сбора.

Региональный оператор по обращению с ТКО пообещал обратившимся участникам «Молодежки ОНФ» исправить ситуацию, а они в свою очередь намерены проконтролировать выполнение этого обещания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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