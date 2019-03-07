ЖКХ

Газоснабжение домов на улице Владимирской полностью восстановлено

Газоснабжение в домах на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района полностью восстановлено, сообщил в субботу, 9 марта, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

Он добавил, что большинство домов были подключены к природному газу накануне, 8 марта, однако до сегодняшнего дня оставалось несколько подъездов, в которых бригады газовщиков не смогли попасть в некоторые квартиры. На данный момент все необходимые работы выполнены.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, ликвидация аварии на газопроводе в поселке Родина находилась на контроле региональных властей и комитета по строительству и ЖКХ. Прорыв газопровода случился по вине застройщика, который проводил земляные работы без согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Псков». В результате несанкционированных действий без газоснабжения остались более 3 тысяч абонентов. На устранение аварии были оперативно направлены ремонтные бригады из Пскова, Порхова и Печор.