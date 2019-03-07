ЖКХ

С вопросами по ТКО жители Псковской области могут обращаться в офисы АО «Псковские коммунальные системы»

По вопросам начисления платы за обращение с ТКО, перерасчета платы и приема документов жителям Псковской области необходимо обращаться в расчетную группу Регионального оператора по ТКО - АО «Псковские Коммунальные Системы»(ПКС), сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

В Пскове офис ПКС расположен по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом 6, телефоны: 8 (8112) 20-15-07 и 29-12-50, время работы - с понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00).

Жители Великих Лук и Великолукского района могут обращаться в офис по адресу: Октябрьский проспект, дом 140, тел. 8 (81153) 6-54-82, 6-54-75. Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу до 20 числа каждого месяца с 08.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30).

Представительства Псковских Коммунальных Систем также созданы в ряде районов Псковской области: Бежаницком, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Невельском, Новоржевском, Островском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском.

Добавим, что в муниципалитетах, где нет представительств АО «ПКС», организован прием граждан по скользящему графику. Первый объезд муниципалитетов состоялся с 19 февраля по 11 марта. О новом графике будет сообщено дополнительно.