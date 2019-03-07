Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
«Блеф по-французски» в Доме офицеров
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Чувство обманутого налогоплательщика
Трэш и трепет!
Сами виноваты!
Псковичи о «Несвятых святых»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Скандалы, интриги, расследования
 
 
 
ещё ЖКХ 07.03.2019 10:350 «Разговоры запишем и о работе отчитаемся» - помогут ли новые законы улучшить работу АДС? 13.03.2019 15:230 В Пскове обсудили переход предприятий ЖКХ на новую систему профессиональных стандартов 12.03.2019 10:530 На снижение тарифов ЖКХ в России предложили потратить шесть триллионов рублей 11.03.2019 16:081 Глава ФАС заявил о переплатах россиян за ЖКУ 11.03.2019 12:157 С вопросами по ТКО жители Псковской области могут обращаться в офисы АО «Псковские коммунальные системы» 09.03.2019 19:241 Газоснабжение домов на улице Владимирской полностью восстановлено
 
 
 
Самое популярное 10.03.2019 16:0423 Из-за погодных условий не состоялось сожжение Масленицы в центре Пскова 11.03.2019 18:210 Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов): Самое важное в посте - не отказ от пищи 11.03.2019 10:409 Не стало экс-главы Псковского района Владимира Шураева 10.03.2019 08:343 Чучело Масленицы сожгут сегодня в Пскове 12.03.2019 11:420 Более 20 краж на территории Псковской области совершили воры в масках
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

В Пскове обсудили переход предприятий ЖКХ на новую систему профессиональных стандартов

13.03.2019 15:23|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 13 марта, глава Пскова Иван Цецерский провел рабочую встречу с представителями московского финансово-промышленного университета «Синергия» по вопросу поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства при переходе на систему профессиональных стандартов, а также программы повышения квалификации, переподготовки и подготовки к сдаче экзамена в центре оценки квалификации. Об этом сообщается на официальном сайте города Пскова.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, заместитель главы Администрации города Валентина Зубова, начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, председатель общественного совета при государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов, директор по развитию АНО ДПО ИПК «Арсенал», СПК ЖКХ (г. Москва) - Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ РФ Мария Шилина, коммерческий директор псковского представительства московского финансово-промышленного университета «Синергия» Сергей Кинцурашвили, специалисты.

Гости поблагодарили представителей власти города за внимание к проблеме и познакомили псковичей с разработанными университетом «Синергия» программами переподготовки дистанционного обучения, которые гарантируют предприятиям ЖКХ повышение квалификации, общение с высококлассными экспертами и подготовку к сдаче экзамена по системе профессиональных стандартов.

Как сообщила во время презентации Мария Шилина, в соответствии с действующим законодательством все предприятия ЖКХ со следующего года должны будут перейти на новую систему оценки профессиональных стандартов. Для этого работникам сферы ЖКХ  необходимо пройти курсы повышения квалификации. Гости предложили органам местного самоуправления план совместной работы и сотрудничество в этой сфере. Глава города Иван Цецерский предложил подумать о конкретном механизме, который позволит перейти муниципальным предприятиям на новые стандарты.

Алексей Кириллов подтвердил, что действительно меняется сама система подхода к оценке квалификации и на уровне региона создан квалификационный совет. Совместно с ПсковГУ планируется проведение семинара для решения поставленных задач. Для более плодотворной работы можно объединить усилия со специалистами московского финансово-промышленного университета «Синергия».

Валентина Зубова предложила, что целесообразно аналогичную встречу провести на базе Администрации региона с приглашением руководителей предприятий отрасли, кадровой службы с тем, чтобы централизованно определить для муниципалитетов Псковской области необходимый минимум по затратам, обеспечивающий переход на новую систему оценки качества квалификации и профессиональных стандартов для работников сферы ЖКХ.

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?
В опросе приняло участие 297 человек
13.03.2019, 16:430 128 ДТП произошло в Великих Луках за февраль 13.03.2019, 16:430 «Дом Советов» с Нинель Салагаевой. ВИДЕО 13.03.2019, 16:320 Количество безработных великолучан сократилось в начале 2019 года 13.03.2019, 15:580 17 марта в ТЦ «Максимус» пройдет яркая детская программа
13.03.2019, 15:570 Пешеходную дорожку к Снятной Горе оборудуют в рамках программы «Городская среда» 13.03.2019, 15:540 В Опочке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении спиртного с витрины 13.03.2019, 15:430 Псковская городская поликлиника приглашает псковичей на выездную диспансеризацию и профмедосмотры 13.03.2019, 15:340 Великие Луки примут финал соревнований по баскетболу 11-ой областной спартакиады учащихся
13.03.2019, 15:230 В Пскове обсудили переход предприятий ЖКХ на новую систему профессиональных стандартов 13.03.2019, 15:152 Иван Цецерский возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СЗФО 13.03.2019, 15:060 Воспитанники Пушкиногорской школы-интерната посетили Австрию в рамках сотрудничества с ассоциацией «Маленькие сердца» 13.03.2019, 14:554 Отработанную в процессе производства ПЭТФ-гранул воду на заводе «Титан-Полимер» будут очищать до степени питьевой
13.03.2019, 14:460 На Рижском проспекте в Пскове столкнулись Lada и SsangYong - движение затруднено 13.03.2019, 14:390 Сотрудники псковского Россельхознадзора вернули в Республику Беларусь девять поросят 13.03.2019, 14:321 Железнодорожный хаб построят рядом с ОЭЗ «Моглино» 13.03.2019, 14:240 Дмитрий Хритоненков: Основная функция законодательной власти - представлять интересы народа
13.03.2019, 14:160 В рамках празднования Масленицы в Пскове ансамбль «Хороша душа» из Санкт-Петербурга дал пять концертов 13.03.2019, 14:090 ГИБДД ищет очевидцев ДТП на улице Инженерной 13.03.2019, 14:060 Трое безработных великолучан пытались украсть электродвигатель с башенного крана 13.03.2019, 14:020 Остается два дня, чтобы подать заявку на «Неделю здоровья»
13.03.2019, 14:004 Нинель Салагаева: Нереализованные, спящие резиденты «Моглино» не нужны 13.03.2019, 13:583 Фотофакт: Мастер парковки 13.03.2019, 13:520 В Псковской области стартует региональный конкурс проектов ТОС 13.03.2019, 13:470 «Горячие линии» по переходу на «цифру» и штабы волонтеров появятся в каждом районе Псковской области
13.03.2019, 13:462 Политику менеджмента ОЭЗ «Моглино» подвергла критике Нинель Салагаева 13.03.2019, 13:420 Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах 13.03.2019, 13:360 Будущие волонтеры Молодой Ганзы прошли тренинг на командообразование 13.03.2019, 13:351 Нинель Салагаева: Мы не допустим, чтобы «Псковавиа» само подало заявление о признании себя банкротом
13.03.2019, 13:310 Популярные артисты театра и кино покажут в псковском Доме офицеров комедию «Блеф по-французски» 13.03.2019, 13:273 В гдовской Самолве готовятся к созданию музея Александра Невского 13.03.2019, 13:140 В Великолукском медколледже завершился этап олимпиады по «Сестринскому делу» 13.03.2019, 13:130 Наталья Плявинская сообщила о переносе форума НКО на апрель
13.03.2019, 13:020 Юлия Пересильд сыграла Анну Каренину в мини-фильме 13.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Нинель Салагаевой 13.03.2019, 12:550 Не хлебом единым: рецепты постных блюд псковских монастырей 13.03.2019, 12:500 Наталья Плявинская ищет сотрудников в управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области
13.03.2019, 12:440 Житель Пустошки угнал «Форд» и врезался на нем в сугроб 13.03.2019, 12:400 800-летие со дня рождения Александра Невского отпразднуют в Псковской области 13.03.2019, 12:150 Сергей Мартынов возглавил псковский филиал Tele2 13.03.2019, 12:090 Псковстат сообщает о сплошном федеральном статистическом наблюдении за НКО
13.03.2019, 12:000 В Великих Луках поймали велосипедного вора 13.03.2019, 11:570 Великий пост внес коррективы в меню кремлевских столовых 13.03.2019, 11:540 Почти 450 млн рублей будет направлено на ремонт дорог в Пскове, Печорах, Острове и Палкинском районе 13.03.2019, 11:510 Великолучанка лишилась 17 тысяч рублей в преддверии дня рождения
13.03.2019, 11:500 Противопожарный рейд прошел в великолукских деревнях 13.03.2019, 11:420 Жители Острова обратились к губернатору по поводу бездомных собак 13.03.2019, 11:210 В Псковской области отменены ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу 13.03.2019, 11:172 В Псковском районе ищут двух подростков, не вернувшихся 12 марта из школы
13.03.2019, 11:120 Отделение ПФР по Псковской области информирует о требованиях к назначению пенсии медицинским и педагогическим работникам с 2019 года 13.03.2019, 11:103 Нинель Салагаева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове расскажет о реализации проекта по строительству завода «Титан-Полимер» 13.03.2019, 11:090 В России потратят сотни миллионов рублей на эксперимент с транспортом будущего 13.03.2019, 11:050 В Великих Луках открылась выставка «Театр и время»
13.03.2019, 10:500 Студентка ПсковГУ приняла участие в зимней школе «3D-педагогика» 13.03.2019, 10:460 Электронные сигареты в России приравняют к обычным 13.03.2019, 10:450 Наталья Плявинская станет гостем нового выпуска программы «Гайд-парк» 13.03.2019, 10:440 В связи с ремонтом на мосту через Кебь на трассе Р-23 в Псковской области вводится реверсивное движение
13.03.2019, 10:400 Иранскую правозащитницу приговорили к 15 годам тюрьмы и 148 ударам плетью 13.03.2019, 10:250 В России ужесточат контроль за продуктами для школ и детсадов 13.03.2019, 10:140 Акция «Ослепительная улыбка на всю жизнь» проходит в Великих Луках 13.03.2019, 10:012 Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам принят в первом чтении
13.03.2019, 10:000 В Пскове прошел чемпионат и первенство Псковской области по всестилевому каратэ 13.03.2019, 09:580 Социологи выяснили, когда россияне просыпаются и засыпают по будням 13.03.2019, 09:570 В Пушкиногорском и Усвятском районах задержаны нетрезвые водители-рецидивисты 13.03.2019, 09:520 Арест имущества побудил великолучанина оплатить долг в размере 1,6 млн рублей
13.03.2019, 09:501 В Великих Луках отметили День работника уголовно-исполнительной системы 13.03.2019, 09:470 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе 13.03.2019, 09:280 Прокуратура Пыталовского района выявила нарушения в размещении информации управляющей организацией 13.03.2019, 09:230 В Пскове стартовал конкурс «Ученик года-2019»
13.03.2019, 09:160 Прокуратурой выявлены нарушения в организации питания в одной из школ Палкинского района 13.03.2019, 09:011 Концерт «Крым и Россия едины» состоится в Великих Луках 13.03.2019, 08:550 Пожар произошел в псковской деревне Рябово 13.03.2019, 08:511 В Пскове инкассатор в среднем зарабатывает 26 тысяч рублей в месяц
13.03.2019, 08:510 Водитель ВАЗа сбил пешехода в Новосокольниках 13.03.2019, 08:330 Турбаза «Пушкиногорье» приглашает гостей на «Романтик Бал» 13.03.2019, 08:290 15 тонн польских яблок пытались ввезти в Россию через границу в Псковской области 13.03.2019, 08:220 Российским журналистам ограничат доступ на выборы президента Украины
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.