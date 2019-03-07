ЖКХ

В Пскове обсудили переход предприятий ЖКХ на новую систему профессиональных стандартов

Сегодня, 13 марта, глава Пскова Иван Цецерский провел рабочую встречу с представителями московского финансово-промышленного университета «Синергия» по вопросу поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства при переходе на систему профессиональных стандартов, а также программы повышения квалификации, переподготовки и подготовки к сдаче экзамена в центре оценки квалификации. Об этом сообщается на официальном сайте города Пскова.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, заместитель главы Администрации города Валентина Зубова, начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, председатель общественного совета при государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов, директор по развитию АНО ДПО ИПК «Арсенал», СПК ЖКХ (г. Москва) - Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ РФ Мария Шилина, коммерческий директор псковского представительства московского финансово-промышленного университета «Синергия» Сергей Кинцурашвили, специалисты.

Гости поблагодарили представителей власти города за внимание к проблеме и познакомили псковичей с разработанными университетом «Синергия» программами переподготовки дистанционного обучения, которые гарантируют предприятиям ЖКХ повышение квалификации, общение с высококлассными экспертами и подготовку к сдаче экзамена по системе профессиональных стандартов.

Как сообщила во время презентации Мария Шилина, в соответствии с действующим законодательством все предприятия ЖКХ со следующего года должны будут перейти на новую систему оценки профессиональных стандартов. Для этого работникам сферы ЖКХ необходимо пройти курсы повышения квалификации. Гости предложили органам местного самоуправления план совместной работы и сотрудничество в этой сфере. Глава города Иван Цецерский предложил подумать о конкретном механизме, который позволит перейти муниципальным предприятиям на новые стандарты.

Алексей Кириллов подтвердил, что действительно меняется сама система подхода к оценке квалификации и на уровне региона создан квалификационный совет. Совместно с ПсковГУ планируется проведение семинара для решения поставленных задач. Для более плодотворной работы можно объединить усилия со специалистами московского финансово-промышленного университета «Синергия».

Валентина Зубова предложила, что целесообразно аналогичную встречу провести на базе Администрации региона с приглашением руководителей предприятий отрасли, кадровой службы с тем, чтобы централизованно определить для муниципалитетов Псковской области необходимый минимум по затратам, обеспечивающий переход на новую систему оценки качества квалификации и профессиональных стандартов для работников сферы ЖКХ.