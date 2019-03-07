ЖКХ

Псковская область войдет в программу фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 13 марта, провел рабочую встречу с директором департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов фонда содействия реформированию ЖКХ Олегом Радченко, в рамках которой стороны обсудили перспективные направления совместной работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации области.



Михаил Ведерников отметил, что у региона и фонда ЖКХ сложились конструктивные взаимоотношения в реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества. В частности, обозначил готовность участия области в реализации программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Она предполагает софинансирование части расходов по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры или субсидирование процентной ставки на проекты модернизации систем теплоснабжения и водоотведения. По словам Олега Радченко, подобная схема работы положительно себя зарекомендовала и позволила с 2016 года реализовать 39 проектов в 21 субъекте РФ общей стоимостью 10 млрд рублей, из которых 5,2 млрд рублей — средства фонда. Сейчас на реализацию проектов фонд готов направить более 13 млрд рублей. Причем на поддержку со стороны федерального бюджета могут рассчитывать малые и средние населенные пункты с численностью населения до 500 тыс человек. Губернатор добавил, что для региона также важно, что теперь к проектам программы могут подключаться государственные и муниципальные унитарные предприятия.

По итогам встречи было принято решение продолжить взаимодействие в рабочем порядке. Олег Радченко от имени фонда ЖКХ выразил готовность оказывать региону всестороннее содействие.

Губернатор Михаил Ведерников дал поручение председателю комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову подготовить и представить на согласование план график мероприятий. «Вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры для региона крайне актуален. Участие в целевой программе фонда ЖКХ позволит нам провести технологическое обновление, повысить надежность и энергоэффективность коммунальных систем», - подчеркнул Михаил Ведерников.