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В условиях заниженного тарифа «Горводоканал» может только держаться на плаву, а не развиваться - Константин Болотин

В условиях заниженного тарифа МП города Пскова «Горводоканал» может только держаться на плаву - о развитии речи не идет. Об этом в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор предприятия, депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.

По его словам, тариф на услуги предприятия для населения является льготным. «Для юридических лиц и прочих потребителей установлен более высокий тариф. Разница этих тарифов субсидируется из областного бюджета. Но сегодня фактический тариф для предприятия по отношению к экономически обоснованному занижен, вследствие чего водоканал вынужден вести политику поддержания в текущем состоянии. Но возможности для развития предприятия, включая сети и оборудование, на данный момент нет», - пояснил директор водоканала.

Предприятие, по словам Константина Болотина, может жить в случае своего развития. «Сегодня нам требуется очень большая модернизация. Сети изношены более чем на 60 процентов. Город растет, причем, непропорционально. Завеличье растет очень быстро, а Центр и привокзальный район не растут, хотя в Крестах большие пятна земли не застроены. Там нет ни централизованного водоснабжения, ни канализования», - пояснил директор водоканала, заметив, что непропорциональный рост также влияет на стабильность работы предприятия: сети особенно сильно изношены в центре города, а «прокачать» их до уровня Завеличья достаточно тяжело. «Хорошо, что мы начали строить подземный водозабор, который с верхней точки города немного поддерживает давление», - заключил Константин Болотин.