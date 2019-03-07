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ЖКХ

Генпрокуратура начала проверку информации о двойных платежах за вывоз отходов

14.03.2019 11:49|ПсковКомментариев: 1

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить информацию о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В сообщении на сайте надзорного органа говорится, что прокуроры регионов вместе с представителями контролирующих структур и общественных экспертных сообществ изучат ситуацию и уделят внимание работе управляющих компаний и региональных операторов. Там, где будут обнаружены нарушения, людям произведут перерасчет платы, куда необоснованно включили суммы за обращение с отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ.

Напомним, что ранее Народный фронт представил общественный доклад по итогам масштабной кампании по контролю за реализацией «мусорной реформы». Эксперты ОНФ проанализировали реальные платежки из 76 регионов страны и выявили, что во многих городах, несмотря на требование законодательства, плата за вывоз ТКО не была исключена из графы оплаты жилищных услуг. Стоимость жилищных услуг в январе 2019 года по сравнению с 2018 годом осталась без изменений либо выросла. Это говорит о том, что люди за вывоз мусора платят дважды. После этого ОНФ обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться с такими платежами в 36 городах страны.

«Тариф вырос, но в 36 городах мы обнаружили в платежках, что жилищная услуга, в которую раньше была включена плата за мусор, не уменьшилась, при этом новый коммунальный тариф за вывоз мусора появился. Выходит, что люди, возможно, платят дважды за одну услугу. Нужно понять, приняты ли там решения людьми сохранить эти деньги в жилищной услуге и направить их на какие-то другие нужды. Если нет, то тогда это двойная оплата, что недопустимо», - заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Теги: #ЖКХ #ОНФ #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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