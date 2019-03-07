ЖКХ

«Единая Россия» выявила новую схему обмана граждан при взимании платы за вывоз ТКО

Партийный проект «Единой России» «Чистая страна» в ходе мониторинга тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) выявил новую схему, по которой региональные операторы обогащаются за счет людей. Об этом сообщил координатор партпроекта, председатель комитета государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, речь идет о завышении платежей на вывоз ТКО со стороны региональных операторов прямо посреди года. Это происходит несмотря на то, что тарифы и нормативы накопления отходов устанавливались заранее и не должны были пересматриваться регионами. По данному вопросу будут направлены обращения в генеральную прокуратуру РФ и федеральную антимонопольную службу.

«К нам стали поступать сигналы о том, что в ряде регионов в платежках за февраль стоимость обращения с ТКО выросла и иногда в несколько раз превышает цифру, которая была в январе. То есть, изменения идут уже в рамках этого года: и в январе, и в феврале уже была отдельная строка за утилизацию мусора. И это происходит в дополнение к тому, что в некоторых регионах с нового года тариф «накрутили» и не вычли из жилищной услуги. Сейчас эта плата еще увеличилась и местами рост серьезный», - рассказал координатор партпроекта, добавив, что в некоторых регионах за месяц плата за вывоз ТКО выросла в три раза.

Бурматов отметил, что, если в начале 2019 года нарушения выявлялись в действиях управляющих компаний, то сейчас речь идет о злоупотреблениях со стороны региональных операторов. «У них тариф утвержден и зафиксирован, он не менялся. Таким образом, и размер платежа меняться не должен. Раз меняется платеж, значит, где-то имеет место манипуляция: либо с нормативами накопления отходов (их можно скорректировать, например, в сторону повышения), либо просто выставили платеж на другую сумму, ничем не объясняя. И это вопрос уже не федеральной антимонопольной службы, а прокуратуры», - сказал он, отметив, что после обобщения материалов партпроект будет взаимодействовать с надзорными ведомствами – ФАС и Генпрокуратурой.

На сегодняшний день, добавил координатор партпроекта, «Единая Россия» вскрыла, как минимум, три схемы взимания лишней платы с граждан за утилизацию ТКО. «Первая – двойные платежи, вторая – скрытые платежи (когда в ряде регионов сумма за вывоз мусора из общего платежа никак не вычленяется, и люди не знают, сколько они за это платят), и третья схема выявлена сейчас - когда сумма за вывоз ТКО серьезно растет, несмотря на то, что и тарифы, и нормативы накопления должны быть зафиксированы. Это можно назвать обманом граждан», - заключил Бурматов.

«В псковском регионе таких случаев нет. Как был утверждён единый тариф, так и начисляется в квитанции. Сумма за ТКО не выросла, - сказал региональный координатор партпроекта «Чистая страна», депутат областного собрания Геннадий Григорьев. - Однако граждане обращаются по неточностям в платёжных документах, в основном, это не точное (ошибочное) количество человек, проживающих в помещении. Если есть подобные случаи, нужно обратиться к региональному оператору, и несоответствия будут устранены».