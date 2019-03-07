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Бак на проезжей части и мусорные пирамиды: житель Пскова жалуется на отсутствие мусорной площадки на Индустриальной

14.03.2019 16:08|ПсковКомментариев: 1

Житель Пскова пожаловался на сайте губернатора ведерников.рф, что во дворе домов № 4а и № 6а по улице Индустриальной отсутствует мусорная площадка, а есть лишь «бак на проезжей части». По словам псковича, из-за отсутствия мусорной площадки весь мусор складывают рядом с баком, в «мусорные пирамиды».

Фото с сайта ведерников.рф

«На Индустриальной, во дворе домов № 4а и № 6а, отсутствует оборудованная мусорная площадка. Мусорный бак стоит прямо на проезжей части, ничем не огороженный, из-за чего при наполненности бака мусор разносится ветром по дворам. Бак стоит только один, и при любой задержке вывоза мусора или при большом объеме выбрасываемых отходов (например, в праздники) мусор, кроме, как в мусорные пирамиды рядом с баком, складывать некуда. При этом также отходы ветром и птицами растаскиваются по близлежащей территории. Крупногабаритные отходы, такие, как старые шкафы, тумбочки, доски и тому подобные, складываются в кучи рядом, прямо на землю. Место - открытое со всех сторон, и живописные кучи, бак и раскиданный по дороге мусор заставляют думать, что живешь на мусорной свалке», - с таким сообщением обратился житель Пскова.

Фото с сайта ведерников.рф

Ответственным по вопросу разрешения проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Теги: #ведерников #администрация Пскова #михаил ведерников #ведерников.рф #администрация Псковской области #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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