ЖКХ

Красногородская свалка ТКО не включена в государственный реестр объектов размещения отходов

Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления в отношении объекта размещения отходов, расположенного на территории Красногородского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проверки установлено, что санкционированная свалка твердых коммунальных отходов, расположенная вблизи Красногородска, не включена в государственный реестр объектов размещения отходов.

Кроме того, в настоящее время не имеется специализированной организации, осуществляющей эксплуатацию данной свалки.

Вместе с тем в нарушение требований Земельного кодекса и федерального закона «Об отходах производства и потребления» администрацией Красногородского района не принято каких-либо действий, направленных на прекращение размещения отходов на земельном участке, а также на проведение его рекультивации.

Выявленные нарушения послужили основанием для обращения природоохранной прокуратуры в Пыталовский районный суд с исковым заявлением об обязании администрации Красногородского района обеспечить разработку проекта рекультивации земельного участка, предназначенного для размещения отходов производства и потребления на территории Красногородского района, в срок до 01.01.2020 и провести работы по рекультивации (восстановлению) земель.

Решением Пыталовского районного суда от 06.12.2018 исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.