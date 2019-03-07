ЖКХ

Псковский «мусорный» регоператор два месяца подряд не оплачивает услуги «СпецТрансКома»

ООО «СпецТрансКом» подало исковое заявление в Арбитражный суд Псковской области в связи с неоплатой услуг по приему и переработке твердых бытовых отходов со стороны регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром». Иск размещен в электронной картотеке на официальном сайте суда.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, ООО «Экопром» заключило договор с ООО «СпецТрансКом» на получение мусора от регионального оператора по обращению с ТКО. Свою часть договора компания «СпецТрансКом» выполнила в полном объеме и выставила в феврале счета и акты выполненных работ за январь, а в марте – за февраль соответственно.

При этом, согласно договору регоператора с подрядчиком, в течение 5 дней с момента получения счетов и актов выполненных работ заказчиком и непредставления последним письменных возражений и претензий по выполненным работам, документы считаются подписанным, утвержденным и подлежат оплате в полном объеме. Однако счета не были оплачены ни за январь, ни за февраль. Сумма исковых требований – около 3,1 млн рублей.

Таким образом заказчик посчитал, что регоператор по обращению с ТКО не оплачивает выполненную им работу и не исполняет свои обязательства по договору, в связи с чем ООО «СпецТрансКом» решило обратиться за защитой своих интересов в Арбитражный суд.