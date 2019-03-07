ЖКХ

Весенняя уборка Пскова под угрозой срыва из-за вопросов по вывозу мусора

По традиции, с 1 по 30 апреля в Пскове ежегодно проходит так называемый «месячник по благоустройству и уборке города». На помощь подрядчикам и УГХ в наведении порядка на улицах, во дворах и рекреационных зонах приходят волонтеры, трудовые коллективы, общественные организации, управляющие компании. Однако, в этом году месячник может столкнуться с серьезными проблемами по вывозу мусора.

Дело в том, что в прежние годы весь собранный на городских территориях мусор фактически на безвозмездной основе по договоренности с мусорной компанией АСПО, которая брала на себя такую социальную ответственность, отправлялся на свалку. Организации и муниципалитет получали специальные талоны, проводили уборку и отправляли собранный мусор на полигон. Однако мусорная реформа и здесь внесла свои коррективы. Теперь решением проблем с ТКО занимается региональный оператор, а он не готов предоставлять услугу по вывозу мусора бесплатно.

Как сообщил в разговоре с корреспондентом радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 FM) руководитель регионального оператора, компании «Экопром» Сергей Пайст о бесплатном приеме мусора на данный момент речи не идет. Он ссылается на закон и говорит о том, что прием мусора - это услуга, а значит она должна быть кем-то оплачена.

«Сложная история. Она связана с тем, что все эти ветки, листья и прочее тоже являются по факту твердыми коммунальными отходами, которые тоже поедут на полигон. Все, что попадает под перечень отходов, соответственно попадает и под тариф. Муниципалитеты привыкли, что они за это никогда не платят. А тариф для них слишком дорого. И сразу возникает такой вопрос: если для бюджета это дорого, то чего мы хотим от населения, которому после реформы, тоже выставляются счета?» - прокомментировал он.

Сергей Пайст отметил, что региональный оператор сейчас прорабатывает этот вопрос, но проблема в том, что полигон, на который будут доставляться отходы с месячника, в свою очередь будет выставлять свой счет. Также, как и другие участники «мусорной» цепочки.

«Вопрос пока висит в воздухе, ищем решение. Либо за это должен заплатить регоператор - по всей цепочке, но тогда возникает вопрос - из каких средств. Либо вся цепочка скажет, что все готовы это сделать на благо Родины. Но и здесь есть один нюанс – у полигонов есть лимиты. Все эти отходы достаточно объемные, соответственно, все полигоны, у которых есть лимиты на отходы, будут вынуждены их уменьшать. Полигоны тоже спросят, почему они должны уменьшать лимиты за бесплатно», - добавил руководитель «Экопрома».

В ближайшее время Сергей Пайст намерен обсудить эту тему с учредителями. Однако, по его признанию, он сомневается, что маятник качнется в сторону бесплатного приема ТКО. Вопрос также обсуждается на уровне городской Думы.