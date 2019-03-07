ЖКХ

Директор «СпецТрансКома»: Перерабатывающие предприятия рядом с псковскими полигонами - это смешно

Директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук достаточно скептично относится к идее строительства так называемых экотехнопарков в Псковской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 FM).

«Я в принципе не могу сказать, что такое экотехнопарк, потому что пока ничего такого нет. Придумали красивое слово. И мне смешно слушать, что рядом с полигонами будут строить перерабатывающие предприятия. Надо представлять объемы отходов в регионе, и устроить для псковских объемов перерабатывающее предприятие – это действительно смешно. Например, мы отправляем на один из российских перерабатывающих заводов полиэтиленовую упаковку. Его потребность – 1000 тонн в год. Мы набираем в месяц около 40 тонн, максимум, что мы наберем – 80 тонн», - прокомментировал он.

Андрей Папчук также задался вопросом, за чей счет будут строиться экотехнопарки. «Ранее озвучивалось, что инвестором выступит региональный оператор по обращению с ТКО. Позже мы услышали, что администрация подала заявку на участие в некой федеральной программе. Тогда непонятно, а в чем заслуга регионального оператора?», - отметил он.

При этом эксперт отметил, что сложился правильный тренд – строить мусоросортировочные комплексы при полигоне: как можно ближе к источнику образования отходов и подальше от жилых объектов.