ЖКХ

Эксперт: Заниженные нормативы накопления мусора в Псковской области - повод для повышения тарифов впоследствии

Нормативы накопления мусора в Псковской области занижены, и это занижение может стать поводом для увеличения оплаты услуги по вывозу и утилизации отходов впоследствии. Такое мнение в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 FM) озвучил директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

«В 2017 году региональный госкомитет по строительству и ЖКХ утвердил норматив - 2 куб м. на человек в год, то есть 205 кг. По каким-то причинам в декабре новый председатель издал другой приказ. Вес остался таким же, а норма изменилась - 1,44 куб. м. Получается, что вес куба увеличился. При этом норматив установлен одинаково и для жителей многоквартирных домов, и для жителей частного сектора, и для школ и так далее. Но компонентный состав мусора этих потребителей отличается, а, согласно приказу, везде весит одинаково. Это все игра цифр», - прокомментировал он.

Также Андрей Папчук отметил, что мусор из контейнерной площадки легче, чем из мусоропровода, где он уплотняется естественным образом, а, к примеру, отходы из магазина будут еще легче.