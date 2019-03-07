ЖКХ

Андрей Папчук: Псковичи пока спокойно проживут и без мусоросжигательного завода

Для Псковской области строительство мусоросжигательного завода неактуально. Такое мнение в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 FM) озвучил директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

«Если мы говорим о таком мусоросжигательном заводе, как в Вене, то я к такой идее отношусь положительно. Но если мы говорим о подобных заводах в России, то крайне отрицательно отношусь, потому что знаю, как это у нас все делается. Для Псковской области такая идея к тому же неактуальна. Это должно стыковаться либо с энергосистемой, либо с теплоэнергосистемой, что у нас не представляется возможным. Кроме того, необходим другой состав отходов. Псковичи пока спокойно проживут без этого», - прокомментировал он.

А вот без чего невозможно обходиться в Псковской области, по мнению Андрея Папчука, так это без мусорных полигонов. Для поиска мест для новых полигонов, он посоветовал обратился к специалистам старой школы, например, ФГУ «Псковводхоз», поскольку в регионе много ручьев, рек, болот, озер.

«Есть разные технологии, которые могут обеспечить водонепроницаемость. Если все технологии соблюдаются с самого начала, с этапа строительства, и до конца, то никаких проблем не возникнет, но веры у людей к таким проектам нет, да и у органов исполнительной власти тоже нет веры. И мусорная реформа этой веры, конечно, не добавила», - добавил Андрей Папчук.

Основная проблема, по его словам, при организации обращения ТКО в Псковской области – это смешанный мусор. «Вторсырье, которое прошло через мусоровоз, практически непригодно для переработки, за исключением разве что стекла и пластиковых бутылок. Бумагу или пленку полиэтиленовую оттуда уже не возьмешь. Ведь в состав такого мусора входит и работа дворников, то есть пыль и песок. Основная масса - это такой мусор и продуктовые отходы. Другое дело - мусор из клетей. Это сырье, с которым легко работать. Поэтому необходимо увеличить количество клетей и стимулировать людей к раздельному сбору мусора», - заключил Андрей Папчук.