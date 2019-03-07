ЖКХ

Псковские депутаты рассмотрят законопроект, который позволит многодетным семьям меньше платить за вывоз мусора

Совет Псковского областного Собрания депутатов включил в проект повестки 31-й сессии регионального парламента, назначенной на последний четверг марта, проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и статью 2 Закона Псковской области «О социальной поддержке многодетных семей».



Фото Телекомпании ВТВ

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного заксобрания, законопроект, который позволит отдельным категориям граждан воспользоваться правом на льготу по оплате коммунальных услуг (в состав которых с начала этого года входит сбор и утилизация твердых коммунальных отходов), разработал региональный комитет по социальной защите.

В финансово-экономическом обосновании указано, что принятие законопроекта позволит производить расчет размера ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, а также ежемесячного пособия многодетным семьям на оплату коммунальных услуг с учетом расходов на оплату за обращение с твердыми коммунальными отходами.

По расчетам финансистов на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям - численность их членов в регионе составляет 17 838 человек - в текущем году дополнительно необходимо 6,1 млн рублей.

Добавим, в случае принятия данного закона его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Напомним, на февральской сессии в рамках парламентского часа депутаты рассматривали вопрос о сборе и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Псковской области. По результатам обсуждения проблемной темы депутатский корпус принял постановление с рекомендациями исполнительной власти по организации работы в сфере обращения с ТКО. Одна из них - проработать вопрос о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан, особенно многодетных семей.