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Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица

Член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) поселка Щиглицы Логозовской волости Псковского района Антон Никулин регистрирует первый в регионе ТОС в форме некоммерческой организации со статусом юридического лица - необходимые документы уже направлены в комитет юстиции Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Я убежден, что территориальное общественное самоуправление является одной из наиболее эффективных форм самоорганизации граждан для решения вопросов и проблем конкретных населенных пунктов, – рассказал Антон Никулин. - У нас в области тосовское движение только зарождается, но на примере регионов, где эта практика реализуется уже около десяти лет, ясно видно, что ТОСы – это помощники местной администрации и реальная возможность развивать территории с участием граждан».

На идею создания территориального общественного самоуправления, по словам Антона Никулина, жителей поселка Щиглицы натолкнула сама жизнь. Местное предприятие организовало стоянку большегрузных автомобилей вдоль поселковой дороги, со временем обочины превратились в настоящую мусорную свалку. Жители возмущались, но никаких действий не предпринимали. Несколько активных граждан взяли инициативу в свои руки: обратились к руководству завода и главе волости, в районную администрацию и ГИДББ. В итоге проблему удалось решить – на месте стихийной парковки большегрузов был установлен дорожный знак «Стоянка запрещена».

«После этой ситуации, мы поняли, что надо объединяться, заявлять о себе и пытаться решать другие вопросы, которые нас не устраивают, - поделился выводами Антон Никулин. - Я стал изучать, как это можно сделать с точки зрения закона, и тогда впервые узнал про возможность создания ТОСа».

Сначала активист постарался сам разобраться в тонкостях вопроса, потом нашел единомышленников в других субъектах – через интернет связался с Вологодской областью, где уже было организовано несколько ТОСов, изучил их опыт. Когда информации стало достаточно, в Щиглицах, наконец, сформировалась инициативная группа, которая организовала первое общее собрание жителей с участием представителей местной администрации.

«Мы людей не уговаривали, а просто рассказали, что если мы организуемся и создадим ТОС, то сможем влиять на жизнь в нашем поселке, и органы местного самоуправления будут к нам прислушиваться. Реакция жителей и местных властей на это предложение тогда была неоднозначной», - рассказал Антон Никулин.

На подготовку необходимых документов и организационные вопросы ушло больше года, пока, наконец, жители Щиглиц приняли на общем собрании устав территориального общественного самоуправления, выбрали ревизионную группу, совет и председателя ТОСа.

Первым общим мероприятием стал двухдневный волонтерский лагерь в усадебном доме Пальчиковых. Заброшенное здание бывшей дворянской усадьбы в Щиглицах, которое когда-то посещал сам Александр Сергеевич Пушкин, местные жители расчистили от мусора, а затем заколотили разбитые окна, ограничив доступ. По словам Антона Никулина, в будущем односельчане хотят восстановить историческое здание: «Если нам удастся лет через пять или пусть даже через десять провести реконструкцию этого дома, чтобы разместить в нем местный клуб и фельдшерско-акушерский пункт, то, я уверен, это место станет центром притяжения всей территории».

Планы по реконструкции усадебного дома амбициозные, но у местных жителей есть повод для оптимизма: уже этим летом за счёт гранта, полученного по программе приграничного сотрудничества, начнётся благоустройство усадебного парка с обустройством на его территории детской и спортивной площадок.

«Заявку на восстановление парка около двух лет назад подавала районная администрация. ТОС будет участвовать в этом проекте в качестве гражданского контроля: мы подготовим свои предложения по благоустройству, будем контролировать выполнение работ, а какие-то работы сделаем сами – соберемся жителями, придем и поможем», - рассказал председатель ТОСа.

В ближайшие планы сельчан входит проведение субботника по весенней уборке, создание в Щиглицах историко-краеведческого туристического клуба, а также участие в областном конкурсе – активисты тосовского движения надеются привлечь финансирование из регионального бюджета на разработанный ими проект.

Также в зону внимания территориального общественного самоуправления входят вопросы водоснабжения поселка и контроль за реализацией мусорной реформы. Жителям Щиглиц, где постоянно проживает 144 человека, платежи за вывоз мусора были начислены по нормативу, установленному для населённых пунктов с большей численностью – после вмешательства ТОСа региональный оператор пообещал исправить ошибку.

«Я как председатель ТОСа поехал в «Экопром», - пояснил Антон Никулин. - Говорю, платежи пришли завышенные, а мусорных контейнеров в поселке нет. Стали разбираться в ситуации, нашли заявку районной администрации на установку контейнеров. Буквально через два дня вопрос с контейнером решился, и договорились, что отрегулируем время вывоза мусора, чтобы людям было удобнее».

На настоящий момент в области зарегистрировано около двух десятков ТОСов. Антон Никулин, председатель одного из первых реально работающих ТОСов Псковской области, в целом положительно оценивает деятельность тосовского движения, но признает – чтобы люди окончательно поверили в эффективность территориального общественного самоуправления, нужны конкретные результаты: «Активность граждан пока не очень высокая – большинство присматриваются. Люди должны увидеть, что есть реальные изменения к лучшему, и понять, что благодаря их участию можно сделать ещё больше. Ведь активность местных жителей может быть разная: мы можем просто кричать о проблемах и требовать от власти, чтобы для нас что-то сделали, а можем предлагать пути решения и сами в этом участвовать».

Напомним, помощь в создании ТОСа жителям Щиглиц оказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. В ноябре 2017 года граждане пришли на прием к депутату областного Собрания по избирательному округу №10, рассказали о проблемах поселения и попросили о поддержке общественных инициатив. С проектом создания ТОСа Антон Никулин вошел в состав формирующегося молодежного парламента и реализовал свою идею. Добавим также, что еще одним успешным примером создания территориального общественного самоуправления называют ТОС в Лавровской волости, главой которой является член молодежного парламента третьего состава Кирилл Кононов.