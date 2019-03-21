ЖКХ

Читатели ПЛН: Жители Псковской области переплачивают за услуги ЖКХ

Читатели Псковской Ленты Новостей считают, что жители Псковской области переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. Это показали результаты опроса, запущенного ПЛН, темой которого стал вопрос «Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?». Ранее глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за ЖКУ более 100% себестоимости.

Так, по результатам опроса, 95,09 % участников голосования выбрало ответ «конечно, переплачивают! Дерут с нас втридорога и непонятно за что!». Следующий по популярности вариант, который поддержало 1,29 % опрошенных, - «у нас неоправданно заниженные счета за услуги ЖКХ, из-за этого коммунальные предприятия на ладан дышат. Можно еще повысить». На третьем месте, с результатом 1,23 % голосов, оказался ответ - «да, тарифы у нас высокие, но это объяснимо объективными реалиями, в которых мы живем». На четвертой строчке - выбранный 1,11 % участниками - «я не плачу за услуги ЖКХ». Варианта «у нас еще по-божески, а в других регионах - "коммуналка" еще дороже!» придерживаются - 0,70 %. Замыкает перечень ответ «меня коммунальные платежи не сильно обременяют, даже не задумываюсь, высокие они или нет» - 0,58 %.

В опросе принял участие 1771 человек.