ЖКХ

Глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан на своем округе

Глава Пскова Иван Цецерский, как депутат по округу №5, провел прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

К депутату обратилась псковичка с вопросом жилищного характера. По словам женщины, уровень дороги находится выше уровня многоквартирного дома, в котором она проживает, а также неправильное отведение ливневых и талых вод приводит к частичному или полному затоплению подвального помещения, а при затяжных дождях уровень воды поднимается до уровня подъезда и первого этажа. В связи с периодическими подтоплениями - сырость, плесень и неприятный запах в квартирах.

Глава Пскова подчеркнул, что необходима экспертная оценка юридической составляющей вопроса, так как данный проезд не принадлежит к категориям дорог и дворовых территорий. Также Иван Цецерский отметил, что данную ситуацию возьмет под свой контроль и поручит соответствующим специалистам оценить ситуацию по ливневым колодцам и при необходимости их прочистить.