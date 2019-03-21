ЖКХ

Не прошло и года – фасад дома на улице Карла Маркса в Пскове посыпался после капремонта

Фасад дома №22 на улице Карла Маркса в Пскове стал осыпаться после капремонта, причем с момента проведения ремонтных работ не прошло и года. Об этом в группе «Контроль.Псков» сообщила местная жительница.

«Может пора начать контролировать процесс и качество проводимого ремонта и закупаемого материала?», - написала она.

Отметим, что в комментариях под постом глава Пскова Иван Цецерский отметил, что за здание отвечает собственник, не муниципалитет. Именно собственник должен направить официальную претензию в Фонд капитального ремонта или в тот орган , который подписывал контракт на работы и требовать устранить недостатки.

По словам градоначальника, гарантийные обязательства подрядчикам устанавливается в 4-5 лет.

«Гарантийный срок поэтому и установлен, чтобы скрытые дефекты выявленные после некачественного ремонта потребовать устранить. В этом есть ответственность подрядчика делать качественно изначально», - прокомментировал Иван Цецерский.