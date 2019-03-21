ЖКХ

Прокуратура: Износ водопроводных сетей в Дновском районе составляет 92%

Прокуратура Дновского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в хозяйственном ведении МУП «Дновские коммунальные услуги» находятся 83 объекта систем водоснабжения и водоотведения, при этом протяженность водопроводных сетей составляет 43,6 км, из которых 36 км – ветхие сети, а износ составляет 92%.

Протяженность канализационных сетей составляет 26,5 км, из которых 22 км – ветхие сети, а износ составляет 94%.

В силу требований федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего федерального закона. Техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет.

Однако в нарушение требований закона МУП «Дновские коммунальные услуги» обязательное техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения не проводилось, план его проведения не составлялся.

В этой связи прокурором района в адрес директора предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, руководство предприятия организовало работу по техническому обследованию систем водоснабжения и водоотведения на территории Дновского района.