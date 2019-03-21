ЖКХ

Водоснабжение микрорайона «Псковкирпич» предлагают подключить к сетям «Горводоканала»

Водоснабжение микрорайона «Псковкирпич» предлагают подключить к сетям МП города Пскова «Горводоканала». Об этом сообщила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова на сессии гордумы в рамках рассмотрения изменений в городской бюджет.

На сегодняшний день водоснабжение микрорайона осуществляется от скважины, принадлежащей заводу «Псковкирпич». Несколько лет назад там установили очистное оборудование, которое позволило улучшить качество воды. Руководство МП города Пскова «Горводоканал» ранее вышло с предложением предусмотреть перспективное водоснабжение микрорайона «Псковкирпич», а также Лопатино вместе со школой и районной больницей, части улицы Советской Армии от сетей водоканала. Этот вариант предложен на обсуждение фонду реформирования ЖКХ, получил предварительное одобрение и взят в разработку.

Средства на подключение системы водоснабжения «Псковкирпича» к сетям водоканала будут выделены.

Также прорабатывается еще один вариант улучшения качества водоснабжения микрорайона - путем строительства двух муниципальных скважин - основной и резервной.