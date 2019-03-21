ЖКХ

24 новых контейнерных площадки для мусора появятся на кладбищах в Орлецах

24 новых контейнерных площадки для сбора твердых коммунальных отходов появятся на территории кладбищ Орлецы-1, Орлецы-2 и Орлецы-3. Соответствующий конкурс на обустройство и размещение таких площадок опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации Пскова.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 632 216 рубля. Средства заложены в бюджете города на 2019 год по основному мероприятию «Организация и содержание мест сбора отходов производства и потребления» подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Пскова».

Согласно конкурсной документации, всего исполнитель должен будет обустроить 24 контейнерных площадки: 12 одноконтейнерных, 11 двухконтейнерных и одну под четыре контейнера. При выполнении работ допускается использовать только новые, ранее не использованные материалы. Все поставляемые материалы, используемые в работе, должны отвечать требованиям ГОСТ, иметь сертификаты, удостоверяющие качество.

Кроме того, подрядчик будет обязан производить уборку образовавшихся в ходе выполнения работ отходов и мусора с места производства работ.

Сроки выполнения работ - до 1 августа 2019 года. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы - 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

Проведение аукциона назначено на 12 апреля.