ЖКХ

Кабмин РФ отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ

Кабмин РФ отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ по причине дороговизны реализации подобной программы, пишут «Известия». Сумма, требуемая для смены приборов учета газа, оказалась слишком чувствительной для россиян, заявил в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

В интервью телеканалу «Россия 24» он подчеркнул, что власти не могут принимать решение без учета интересов потребителей. Экспертиза экономистов показала, что установка «умных» счетчиков обойдется в слишком большую сумму, компенсировать которую пришлось бы за счет повышения тарифов, отметил он, передает 30 марта «Федеральное агентство новостей».

«Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», — добавил вице-премьер.

Дмитрий Козак выступил с данной инициативой 4 декабря, сообщил «Коммерсант». Он поручил проработать вопрос о введении интеллектуальных систем учета (ИСУ) газа Минэнерго, Минэкономики и ФАС. В то же время в правительстве России 11 декабря опровергли информацию о том, что граждан могут обязать устанавливать новые счетчики учета потребления газа.