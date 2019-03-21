ЖКХ

Александра Коростелева планируют переназначить директором ПТС на новый срок

С директором МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Александром Коростелевым планируют перезаключить трудовой договор на новый срок. Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Псковской городской Думы.

На официальном сайте города опубликованы два проекта решений Псковской городской Думы, одним из которых предлагается расторгнуть трудовой договор с Коростелевым в связи с истечением его срока, а другим - согласовать его кандидатуру для назначения на должность директора ПТС и заключение с ним срочного трудового договора.

Напомним, Александр Коростелев работает на ПТС более 40 лет, с марта 2010 года - в качестве директора предприятия. В 2016 году он достиг пенсионного возраста, и с тех пор с ним ежегодно заключается новый трудовой договор.