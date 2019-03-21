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Областной комитет по финансам ответил на обращение профсоюзов по расходам на рекультивацию порховского полигона ТКО

02.04.2019 17:14|ПсковКомментариев: 0

Комитет по финансам Псковской области рассмотрел обращение Псковского облсовпрофа по вопросу включения в проект областного бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов расходов на рекультивацию полигона ТКО в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

В ответе комитета сообщается, что в законе Псковской области об областном бюджете на текущий год и на плановый период 2020-2021 годов за счет средств субсидии из федерального бюджета на 2021 год предусмотрены средства в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» в сумме 138,8 млн рублей, а также софинансирование из областного бюджета 10,4 млн рублей, которые могут быть использованы на ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в окружающей среде.

При формировании бюджета на 2020 год и следующий плановый период «будет рассмотрена возможность планирования расходов на мероприятия по обращению с отходами, в том числе на рекультивацию полигона ТКО в Порховском районе, в соответствии с заявкой комитета по строительству и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области».

Напомним, что 3 февраля 2019 года в Порхове при организационной поддержке Псковского облсовпрофа состоялся экологический митинг, в ходе которого жители района вновь подняли вопрос недопустимости функционирования порховского полигона в режиме межмуниципального. Участники митинга потребовали от администрации области выполнить данные ранее публичные обещания о прекращении работы порховского полигона в качестве межмуниципального с 1 января 2019 года, организовать публичные слушания по выбору места под новый межмуниципальный северный полигон и новой схеме обращения с ТКО на территории региона, до открытия нового межмуниципального полигона организовать место для временного складирования ТКО за пределами Порховского района, организовать реальный раздельный сбор мусора по месту жительства граждан, наладить работу регионального оператора с населением по информированию, организации сбора мусора и оплате услуг, в срочном порядке рассмотреть вопрос по снижению тарифов на вывоз мусора для многодетных и малообеспеченных семей. На сегодня положительно разрешен только последний вопрос: 28 марта на 31-й сессии областного Собрания принят закон, позволяющий многодетным семьям воспользоваться правом на льготу по оплате коммунальных услуг, в состав которых с начала этого года входит сбор и утилизация твёрдых коммунальных отходов.

Теги: #ТКО #Порховский район #профсоюз
Источник: Псковская Лента Новостей
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