ЖКХ

Семинары по энергоэффективному капремонту проводит «Единая Россия» в Пскове

Серия семинаров по организации энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) пройдет в Пскове. Мероприятия проводятся в рамках партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Первый такой семинар состоялся 2 апреля и собрал около 30 слушателей – председателей советов МКД. Региональный координатор партпроекта Алексей Кириллов представил тематическую презентацию и ответил на интересующие горожан вопросы.

«Люди заинтересовались возможностью софинансирования работ со стороны Фонда реформирования ЖКХ, - отметил он. - Речь шла о том, что собственники могут провести общее собрание, принять решение о проведении капремонта, выполнить его за свой счет, доказать его энергоэффективность, реальную экономию коммунальных ресурсов и получить компенсацию от Фонда реформирования ЖКХ. Им могут возместить до 80% от затраченных средств, но не более 5 миллионов рублей».

Просветительские семинары по энергоэффективному капремонту «Школа грамотного потребителя» будет проводить в течение месяца. Следующий запланирован на 9 апреля.

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ. Как реализовать свои жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать новую, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благоустроить дворовую территорию, урегулировать соседские конфликты, – партпроект призван дать ответы на эти и многие другие вопросы.